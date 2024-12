Festività natalizie: il programma di tutti i concerti della Corale Puccini

Grosseto. “Anche quest’anno, il nostro mese di dicembre è quantomai ricco di musica e di eventi corali”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la società Corale Puccini di Grosseto.

“Abbiamo iniziato il primo dicembre con la bella rassegna corale di Santa Barbara a Massa Marittima – continua la nota -, proseguiremo poi fino al 4 gennaio 2025″.

Ecco i prossimi appuntamenti della Corale Puccini, tutti ad ingresso libero:

7 dicembre, ore 21: “Concerto di Natale – Dona nobis pacem”, nella chiesa di S. Maria Goretti, a Rispescia. Si tratta di un concerto divenuto ormai tradizionale grazie al costante invito della comunità di Rispescia;

9 dicembre, ore 20: concerto in occasione della patrona dell’Aeronautica Militare, la Madonna di Loreto, al Circolo Ufficiali della Marina di Grosseto (su invito del Comando IV Stormo);

13 dicembre, ore 21: “Concerto di Natale – O magnum mysterium”, nella chiesa Madre Teresa di Calcutta, a Grosseto;

22 dicembre, ore 21:15: “Concerto di Natale – Messa di Gloria di G. Puccini”, nella cattedrale di San Lorenzo, a Grosseto. Sarà celebrato il 100 anniversario della morte di Giacomo Puccini, di cui la corale porta il nome da ormai 105 anni. Si esibiranno anche l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, Paolo Ruggiero, baritono, il tenore Domenico Menini;

24 dicembre, ore 23.30: animazione della S. Messa della notte santa di Natale, nella Cattedrale di San Lorenzo, a Grosseto;

4 gennaio, ore 21:00: concerto di Sant’Angela, nella chiesa parrocchiale di Alberese.

“Ringraziamo i nostri soci e tutti coloro, privati ed enti, che sostengono la nostra attività formativa, culturale e musicale in generale o singole e specifiche iniziative – termina la Corale – senza i quali non potremmo fornire così tanti eventi totalmente gratuiti per il pubblico”.