“Un sogno a Istanbul”: lo spettacolo musicale in scena al Teatro degli Industri

Grosseto. Venerdì 13 dicembre (e in replica sabato 14 dicembre) il sipario del Teatro degli Industri di Grosseto (in via Mazzini 101) si apre alle 21.00 su “Un sogno a Istanbul“, ballata poetica e musicale diretta da Alessio Pizzech con Maddalena Crippa e Maximilian Nisi e con musiche originali di Mario Incudine eseguite dal vivo.

Lo spettacolo

Lo spettacolo, liberamente tratto dal best seller La Cotogna di Istanbul del giornalista e scrittore Paolo Rumiz, racconta la storia d’amore tra un ingegnere austriaco e una donna bosniaca, ambientata del 1992, che si snoda attraverso l’Europa, da Sarajevo a Istanbul, portando lo spettatore a mettere in discussione le proprie certezze e a riflettere su cosa realmente costituisca l’essenza del continente europeo. L’Europa, infatti, trova le sue radici in destini condivisi, in legami nati tra le macerie di palazzi distrutti: il presente è, dunque, il risultato di processi storici che si intrecciano con le esperienze personali di ognuno di noi, in un dialogo costante tra passato e futuro. Le musiche originali immergono lo spettatore in un’atmosfera evocativa, amplificando il senso di un viaggio emozionale e culturale che attraversa luoghi, memorie e identità.

Così nelle note di regia: “Cerco in questo spettacolo di restituire un racconto scenico che le nuove generazioni condividano perché la memoria del sangue versato non sia dimenticata e perché un’Europa sempre più indifferente si accorga delle proprie macerie dell’anima. Una storia che vive sul palcoscenico perché i giovani di oggi non restino senza padri come è stata la mia generazione. Il racconto di questo amore è un paradigma della grande storia come è sempre ogni amore che scompagina i confini della nostra anima e ci spinge verso territori sconosciuti e la violenza dei sentimenti si confonde alla rabbia che porta al conflitto chiamato guerra. Amata Europa arricchisciti dei tuoi racconti, delle storie di ieri e di oggi che ci facciano uscire da una comunità virtuale e ci facciano sentire parte di una comunità vera fatta di carne e sangue in cui il futuro sia costruito sulle radici di un passato condiviso e compreso e che la pace sia davvero un concetto concreto che attraversi il cuore di ognuno di noi. ..

Era un po’ di tempo che cercavo, fuori dalla scrittura teatrale, pensieri, scritture o racconti in varia forma che potessero riempire di immagini, di sensazioni le brucianti domande che il presente mi pone davanti agli occhi. …Il tempo è un altro elemento determinante di questa ballata poetica che mi ha fatto pensare subito ad un racconto teatrale in cui il tempo dell’anima, il tempo della storia, il tempo della natura, si danno costantemente controcanto in una narrazione assolutamente commovente e lucida. In questo umanesimo profondo, nuovo e rivissuto si fonda la speranza che promana da questo lavoro, che racconta quanto tutto si trasformi, come niente muoia e tutto resti sotto forme diverse ma riconoscibile all’occhio e orecchio attento”.

Sabato 14 dicembre, alle 18.15, nel ridotto del Teatro degli Industri è possibile incontrare la compagnia, in dialogo con Federico Guerri, drammaturgo, scrittore e formatore teatrale (ingresso libero).

Lo spettacolo si inserisce nell’ambito della stagione teatrale dei Teatri di Grosseto, organizzata dal Comune di Grosseto con Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Gli attori

Alessio Pizzech, classe 1972, è un uomo di spettacolo, a tutto tondo. È direttore artistico del Teatro De Filippo di Cecina e della rassegna InOpera del Comune di Rosignano Marittimo. Si è recentemente riconfermato all’attenzione del pubblico e della critica per le fortunate regie di Rigoletto, nell’allestimento del Teatro Comunale di Bologna del 2016 e nella ripresa del 2019 per la tournée giapponese; della ritrovata commedia per musica di Pietro Antonio Cesti “Le nozze in sogno” all’InnsbruckerFestwochenderAltenMusik e al Mozarteum di Salisburgo (agosto 2016); di “Ehi Giò, Progetto Opera Nova 2016” del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto con musiche di Vittorio Montalti; di “Turandot” (2016) e “Traviata” (2017) al Japan Opera Festival (produzioni frutto di un accordo tra Sawakami Opera Foundation, Teatro comunale di Bologna e Filarmonica di Bologna); infine de “Le imperdonabili”, azione scenica con le musiche di Silvia Colasanti per voce narrante, quartetto d’archi, quartetto vocale femminile e percussioni, in scena al Teatro sperimentale di Ancona nel gennaio 2017. Il 2020 lo ha visto impegnato nello spettacolo tratto dall’opera di Luis Sepulveda dal titolo “Io ho un sogno prodotto” dall’Accademia Chigiana di Siena e nella prima assoluta del testo “Berlino non è tua” di Alejandro Moreno.

Maddalena Crippa nasce a Besana in Brianza ed è un’attrice teatrale e cinematografica italiana. La formazione artistica è avvenuta al Piccolo Teatro di Milano, dove la Crippa inizia la sua carriera con il regista Giorgio Strehler. In seguito stringe uno stretto rapporto umano e personale con il regista teatrale e lirico Peter Stein e nel corso della sua carriera viene diretta da registi di fama nazionale come Luca Ronconi, Massimo Castri e Cristina Pezzoli. Attenta interprete di ruoli femminili tragici e classici, ha condotto un lungo studio personale sull’emissione vocale per perfezionare la dizione e il canto come mezzi espressivi. Nel 1994 vince la Maschera d’Argento come miglior attrice. Dal 21 febbraio 2012 riporta in scena lo spettacolo di teatro canzone “E pensare che c’era il pensiero” di Giorgio Gaber. Nel settembre 2013 ha debuttato al Sala Umberto di Roma con lo spettacolo “Italia mua Italia”, che insieme ai “suoi musicisti” ha conquistato il pubblico romano ammaliandolo con la sua voce ed il contenuto della sua opera.

Per informazioni sui biglietti: cell. 334.1030779. I biglietti degli spettacoli sono a disposizione online (www.comunegrosseto.ticka.it) oppure due ore prima dell’inizio al botteghino del teatro.