Musica, divertimento e solidarietà: ecco la “Notte Rossa”

Grosseto. Sarà una serata di musica e divertimento quella che andrà in scena alla Salina, il circolo Arci di via Senese, 129, a Grosseto.

Dalle 17 di sabato 7 dicembre si terrà, infatti, la “Notte Rossa” con le esibizioni di Daniele Sarno in trio, la presentazione del nuovo album “Contastorie” di Dirlinger e, a seguire, il “Solo vinile anni ’80” di Giulio Dj.

“Con questa serata – commenta l’associazione Amici di Zanzibar e del mondo Odv/Ngo – concludiamo un anno fatto di tanti eventi, all’insegna della solidarietà e del sostegno alla popolazione dell’isola. Invitiamo le persone a partecipare, passando così un momento di leggerezza e di socialità e per conoscere tutte le attività che la nostra associazione promuove a Zanzibar, sia nell’ambito della salute che della scolarizzazione”.

Durante la “Notte Rossa” sarà presente uno spazio espositivo di Amici di Zanzibar e del mondo con vari articoli per la casa e doni natalizi. I partecipanti potranno inoltre fare una donazione all’associazione per sostenere l’acquisto di protesi per i bambini sordomuti e per permettere ai giovani studenti con disabilità motorie cognitive di poter raggiungere tutti i giorni la scuola di Kumba Urembo.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni è possibile chiamare il numero 327.7359335.