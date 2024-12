“Arti e paesaggi 3D”: alle Clarisse la mostra sul campus creativo “Dune”

Grosseto. L’arte immersa nella natura in uno dei luoghi più belli e incontaminati della Toscana, il Parco regionale della Maremma.

Sabato 7 dicembre, alle 17, al Polo culturale Le Clarisse inaugura la mostra “Arti e paesaggi 3D”, che vuole rappresentare nel contesto museale il ciclo di esperienze artistiche del campus creativo di arte nella natura che si è svolto nel Parco regionale della Maremma dal 9 al 15 settembre: video documentari e video d’arte, foto, frammenti di alcune installazioni artistiche e i risultati delle sperimentazioni di riprese in 3D e camera olografica di opere e ambienti naturali, che sarà possibile vedere da un grande schermo touch-screen, da un monitor olografico e attraverso visori di realtà virtuale.

La mostra abbraccia l’intero arco delle feste natalizie e si concluderà domenica 12 gennaio 2025. L’ingresso è gratuito e sarà possibile visitarla dal giovedì alla domenica.

“Dune” è un progetto di Accademia Mutamenti, del Parco eegionale della Maremma e del Polo culturale Clarisse Arte, ideato e diretto da Giorgio Zorcù. A sostenere le attività sono il Comune di Grosseto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, la Regione Toscana con il bando Toscanaincontemporanea, che mette la manifestazione in rete con altri 46 centri e manifestazioni di tutta la regione, e il Ministero della cultura, attraverso la parte del bando europeo Pnrr che finanzia la transizione digitale degli organismi creativi. I collaboratori artisti storici sono il Museo Santa Maria della Scala di Siena, CasermArcheologica di Sansepolcro e Corpi sul Palco di Milano, che ogni anno indirizzano loro artisti al campus.

«Nel 2024 – spiega Giorgio Zorcù – si è rinnovata l’intesa con la presidenza del Parco della Maremma e, grazie ai contributi del ministero, della Regione, del Comune di Grosseto e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, si è potuta ripetere la “magia” di questo itinerario artistico inedito che valorizza l’identità maremmana con l’arte contemporanea. Al centro c’è stato il tradizionale campus creativo di “Arte nella natura”, una residenza artistica che ha visto lavorare insieme per una settimana nell’area della Femminella, ai confini con Principina a Mare, giovani artisti selezionati da una call nazionale insieme a maestri già affermati, curatori, video-maker e fotografi, e la troupe di riprese 3D dell’Italia 3D Academy di Pisa, presentando opere e performance nella serata inaugurale del 14 settembre al bagno Le Dune e per tutta la giornata del 15 settembre. Oltre alla ripetizione della bella esperienza del teatro in canoa, con la presentazione della produzione originale “Madame Butterfly” alla spiaggia dello Spolverino sul fiume Ombrone, con Sara Donzelli e Stefano Cocco Cantini».

«”Dune” – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti – rappresenta un progetto innovativo che unisce ricerca e creatività, utilizzando il linguaggio dell’arte come strumento di esplorazione, valorizzazione e connessione con l’ambiente naturale. L’obiettivo è sensibilizzare sulla natura come risorsa preziosa, capace di nutrire non solo gli aspetti fisici, ma anche quelli spirituali e intellettuali. Il risultato finale mira a concentrare l’attenzione sull’ambiente, cercando nuove prospettive e visioni del territorio e allo stesso tempo a promuovere nuovi approcci abitativi che rispettino e valorizzino l’essenza della natura».

«È dal 2019 che ospitiamo, al Polo Le Clarisse – dichiarano Giovanni Tombari, presidente di Fondazione Grosseto Cultura, e Mauro Papa, direttore de Le Clarisse –, la mostra d’arte contemporanea “Dune”. Il progetto, per la sua specificità d’intervento in aree naturalistiche incontaminate e protette, simbolo universalmente riconosciuto dell’ambiente maremmano, rappresenta il luogo ideale per far maturare la vera vocazione espressiva del territorio e anche per questo siamo molto orgogliosi di ospitare nel nostro museo i risultati di un processo artistico così sperimentale e partecipato».

«Le sperimentazioni nei diversi linguaggi artistici poste in atto con il festival “Dune” – afferma Simone Rusci, presidente del Parco della Maremma – hanno permesso di aprire orizzonti nuovi, inaspettati e profondi nella percezione della natura e nella sua interpretazione più complessa. Azioni di conoscenza prima che di rappresentazione, che sondano le relazioni fondamentali tra l’uomo e l’ambiente in cui vive. Un esperimento riuscito, che sarà senz’altro replicato».

«La Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze – afferma il consigliere di amministrazione Carlo Vellutini – sostiene il progetto “Dune” che, oltre all’alto valore culturale, ha come scenario luoghi suggestivi che contribuiscono alla valorizzazione del paesaggio maremmano e, in particolar modo, la sua natura. Un progetto che fonda in pieno le sue radici in quelle che sono le missioni della Fondazione, creando una combinazione virtuosa tra arte e ambiente. “Dune”, e questo va a merito dell’organizzazione, rappresenta una scelta coraggiosa e, visti i suoi risultati, anche vincente. Siamo inoltre convinti che dia un contributo di qualità all’offerta culturale del territorio».