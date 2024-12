“Max Mandel. Sguardi di luce”: prorogata la mostra fotografica

Grosseto. La Giunta comunale ha approvato la proroga fino al 31 dicembre 2024 del percorso espositivo “Max Mandel. Sguardi di luce”, inserito all’interno della “Settimana della Bellezza”. Il festival è ideato e organizzato dalla Diocesi di Grosseto con Fondazione Crocevia, Fondazione Chelli e la coorganizzazione del Comune.

La mostra, con i suoi 120 scatti, che si tiene al Museo archeologico e d’arte della Maremma, ha riscosso un grande successo.

Considerato il grande interesse del pubblico, è stato ritenuto opportuno estendere la durata dell’esposizione fino al 31 dicembre 2024, rispetto alla data precedentemente stabilita del primo dicembre. Per le istituzioni scolastiche che faranno richiesta di visita sarà confermata la concessione del biglietto gratuito.

“Siamo lieti – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti – di annunciare la proroga della mostra dedicata all’opera di Mandel, resa possibile grazie al gran riscontro ottenuto da parte dei cittadini e delle scuole. Valorizzare il nostro patrimonio culturale non significa solo conservarlo, ma renderlo vivo e accessibile a tutti. In un mondo in cui tutto scorre velocemente, l’arte e la cultura ci offrono un momento di riflessione e connessione”.

Si ricorda infine, che anche durante il periodo della proroga, il biglietto di ingresso al Museo diocesano di arte sacra per la visita al percorso espositivo “L’eternità dell’arte e nell’arte” prevede una tariffa ridotta di 2,50 euro.