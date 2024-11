“Le magie del Re bambino”: il Trio Alkemia in concerto

Grosseto. Dopo una fortunata stagione da tutto esaurito, la sessione autunnale dei Concerti del Granduca, nell’ambito del cartellone del 34° festival “Music & Wine”, diretto dal maestro Giovanni Lanzini, si congeda con l’atteso concerto di domenica primo dicembre, alle 17.30, all’Hotel Granduca, in via Senese a Grosseto.

Questa volta a salire sul palco della Sala Azzura toccherà al Trio Alkemia, formazione emiliana molto interessante formata dal soprano Paola Matarrese e dai chitarristi Rita Casagrande e Riccardo Almagro con lo spettacolo “Le magie del Re bambino”, un concerto tutto dedicato alle più belle melodie natalizie della tradizione.

Il concerto

Una dolce alchimia di ricordi e sensazioni che immergeranno dolcemente gli ascoltatori nella memoria della propria infanzia e delle proprie tradizioni, con un programma di grande suggestione che prenderà il via da canti italiani molto conosciuti quali “Adeste Fideles” e “In notte placida”, per poi dirigersi verso i compositori classici (“Ave Maria” di Schubert e “Stille Nacht” di Gruber, tanto per citarne alcuni) e concludere il proprio viaggio natalizio in giro per l’Europa, fra canti popolari francesi, napoletani e spagnoli e concludersi con alcune celeberrime “carols” inglesi.

Un programma estremamente accattivante, intimo e coinvolgente, insomma, che viene proposto da un trio di affermati professionisti nel quale l’eleganza strumentale, l’equilibrio tecnico-esecutivo e il suono timbricamente ricco, ricercato e innovativo sono le caratteristiche predominanti.

L’Alkemia Trio nasce nel 2012 e si avvale della presenza di musicisti diplomatisi con il massimo dei voti in differenti conservatori italiani e con alle spalle esperienze musicali molto variegate: dalla musica classica fino al rock, al blues e al jazz. Questo eclettismo ha permesso ai musicisti del trio di rivisitare con originale personalità artistica anche pagine cameristiche e popolari della letteratura spagnola per voce e chitarra dei primi del ‘900, arricchite e rinnovate grazie ad una “luce interpretativa” inedita. Molto apprezzato dal pubblico, il trio si esibisce in numerosi festival in Italia e all’estero riportando sempre larghi consensi da parte del pubblico e della critica.

Tutti elementi che fanno di questo concerto un evento davvero da non perdere, che sarà reso ancora più delizioso dagli assaggi delle migliori grappe a cura di Anag (Associazione nazionale assaggiatori grappe e distillati) Toscana, sezione di Grosseto, che verranno offerti al pubblico al termine dello spettacolo. Come di consueto, inoltre, l’evento sarà reso ancora più allettante dalle particolari offerte proposte dall’Hotel Granduca dove i concerti si svolgono. Infatti, anche quest’anno l’ingresso ai concerti rimane gratuito (con prenotazione obbligatoria al numero 333.9905662 o alla e-mail amiquart@gmail.com), mentre l’hotel, in occasione di ciascun concerto, propone al pubblico la possibilità di poter cenare con gli artisti dopo lo spettacolo presso il proprio ristorante “La Limonaia” al prezzo speciale di 25 euro.

La formula, denominata “La domenica in città” comprende anche, per chi lo vorrà e prima dello spettacolo, la possibilità di poter accedere alla Spa a soli 15 euro invece di 25 euro.

Ulteriori informazioni sull’evento alla pagina del Festival: www.musicwinefestival.it .