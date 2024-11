“Sedimenti”: le opere di Giacomo De Carolis in mostra alle Clarisse

Grosseto. Il Polo le Clarisse ospita la mostra dedicata alle opere fotografiche di Giacomo De Carolis.

Venerdì 29 novembre, alle 17.30, è prevista l’inaugurazione dell’esposizione in via Vinzaglio 27. Per l’occasione, l’ingresso è gratuito, mentre il costo del biglietto per visitare la mostra, che rimarrà al Polo Le Clarisse fino al 5 gennaio 2025, è di 5 euro (3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura). Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 0564.488066 o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com.

La mostra

La mostra “Sedimenti” si compone di foto rigorosamente in bianco e nero del fotografo De Carolis, classe ’73, di orgine senese che, grazie ai suoi viaggi, ha racchiuso in un immobile istante non solo immagini, ma esperienze tattili e olfattive negli scatti a macchina analogica, che trovano compimento nella camera oscura, prive di infrastrutture e cariche di esperienza.

«Nel mare pervasivo delle immagini artificiali – dichiara il direttore del Polo Le Clarisse, Mauro Papa -, le fotografie di Giacomo De Carolis sono frammenti di vita lasciati alla deriva, in sospensione. Sono sedimenti marini che, portati dalla marea sulla battigia, si rendono visibili al moto di ritorno delle onde. Così, al riparo da tempeste e frangenti, i supporti bianchi del Museo Luzzetti accolgono le stampe fotografiche di Giacomo come fossero approdate, senza ordine e senza splendori, su una spiaggia deserta».

«Non ho soggetti da celebrare – spiega il fotografo –. Ho iniziato ad appassionarmi alla fotografia da bambino, guardando e toccando le foto in bianco e nero che aveva scattato mio padre. Ero attratto dalla sensazione tattile della carta. Sono un artigiano che non lavora per gli altri, ma per sé. Amo stampare in camera oscura e non mi stanco mai. È come una pratica ascetica in cui impiego religiosamente solo carta baritata. È gradevole e morbida al tatto, si conserva a lungo, non riflette la luce e restituisce neri molto profondi».