“Ditegli sempre di sì”: al Teatro degli Industri doppio appuntamento con lo spettacolo di Eduardo De Filippo

Grosseto. Un altro doppio appuntamento per la stagione teatrale dei Teatri di Grosseto, organizzata dal Comune con Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Giovedì 28 e venerdì 29 novembre al Teatro degli Industri c’è “Ditegli sempre di sì” con Mario Autore, Anna Ferraioli Ravel, Domenico Pinelli.

Inoltre, venerdì 29 novembre, alle 18.15, nel ridotto del teatro è in programma l’incontro con la compagnia (ingresso libero). I biglietti degli spettacoli sono a disposizione online (www.comunegrosseto.ticka.it) oppure due ore prima dell’inizio al botteghino del teatro.

Lo spettacolo

Lo commedia di Eduardo de Filippo ha la regia di Domenico Pinelli: sul palco, insieme al regista, ci sono Mario Autore, Anna Ferraioli Ravel, Gianluca Cangiano, Mario Cangiano, Luigi Leone, Antonio Mirabella, Laura Pagliara, Vittorio Passaro, Lucienne Perreca, Silvia Salvadori, Elena Starace. La produzione è di “Gli Ipocriti”.

Nel 40° anniversario dalla scomparsa di Eduardo De Filippo, Domenico Pinelli dirige e interpreta con Mario Autore e Anna Ferraioli Ravel “Ditegli sempre di sì”, una commedia esilarante, il cui protagonista Michele Murri è un pazzo metodico con la mania della perfezione. Ma la sua pazzia consiste nel confondere i suoi desideri con la realtà. Tornato a casa dalla sorella Teresa, si trova a fare i conti con un mondo assai diverso dagli schemi del manicomio.

Tra equivoci e fraintendimenti, alla fine ci si chiede: chi è il vero pazzo? Una commedia, quindi, piena di spunti di riflessione su una materia affascinante che Eduardo, per certi aspetti allievo di Pirandello, studiò a fondo. L’idea di messa in scena è trasformare la “farsa” in “dramma”. Il punto di partenza lo indica Eduardo stesso: prestare attenzione al testo e agli eventi per arrivare a un maggiore approfondimento della condizione umana di tutti i personaggi.

Per informazioni: cell. 334.1030779 o e-mail info@teatridigrosseto.it.