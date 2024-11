“Venere nemica”: Drusilla Foer in scena al Teatro Moderno

Grosseto. Drusilla Foer si incarana nel mito immortale della dea Venere portando in scena, al teatro Moderno di Grosseto, mercoledì 27 novembre, alle 21, la sua pièce teatrale, scritta e interpretata dalla diva stessa: “Venere nemica”.

Uno spettacolo dove non mancheranno divertimento, musica e momenti di riflessione.

Assieme alla diva a duettare sulla scena, l’attrice Elena Talenti, nel ruolo della bella e mortale domestica della capricciosa dea che, con disprezzo e ammirazione, invidia il senso della fine degli umani che la circondano.

Grande attesa, quindi, per questo nuovo spettacolo per il quale il teatro Moderno di Grosseto mette a disposizione ancora pochi posti, acquistabili su ticketone.it e direttamente alla biglietteria del teatro.

E a chi le chiede come mai ha abbandonato la scena musiche, risponde che: “Avevo voglia di fare della prosa, scrivendone il testo di cui ho fatto la drammaturgia, collaborando molto con il regista Dimitri Milopulos, in uno spettacolo costantemente in equilibrio tra dramma e leggerezza, parola recitata e musica”.

Ispirato alla favola di Apuleio “Amore e Psiche”, “Venere nemica” rilegge il Mito in modo divertente e commovente a un tempo, in bilico tra tragedia e commedia, declinando i grandi temi del Classico nella contemporaneità: la competizione suocera/nuora, la bellezza che sfiorisce, la possessività materna nei confronti dei figli, il conflitto secolare fra uomini e Dei.

Ma non lasciatevi ingannare perché la Dea, nella sua potenza, sa di essere piccola davanti dall’esistenza umana: “Venere è affascinata dalla vita e dalla brama di vivere che è possibile solo se sai di morire. I mortali hanno il senso del termine del tempo della vita, porta vita, vitalità all’esistenza terrena”.