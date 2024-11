“Voci per Santa Cecilia”: sei cori in concerto nella chiesa di San Francesco

Grosseto. In occasione della festa di Santa Cecilia, patrona della musica, si tiene in tutta Italia il festival “Voci per Santa Cecilia”, che comprende ben 75 concerti che coinvolgono tutta la coralità italiana.

Anche a Grosseto, a cura dell’Associazioni cori della Toscana, si terrà una data di “Voci per Santa Cecilia”: sabato 23 novembre nella chiesa di San Francesco si esibiranno sei cori polifonici della provincia di Grosseto. Un appuntamento da non perdere, sia per la varietà dei generi musicali che si potranno ascoltare sia per la qualità delle compagini corali della provincia, alcune delle quali vantano una storia ultracentenaria.

I primi ad esibirsi saranno i coristi del Coro dei Concordi di Roccastrada, diretto da Stefano Pioli, poi sarà la volta dei Madrigalisti di Magliano in Toscana, diretti da Walter Marzilli, poi del Coro Goitre di Follonica, diretto da Maurizio Saragosa, quindi del Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble di Grosseto, diretto da Carla Baldini, della Corale Puccini di Grosseto, diretta anche questa da Walter Marzilli, per finire con il Coro Ager Cosanus di Orbetello, diretto da Alessandro Alocci

Il programma attraverserà più di quattro secoli di storia della musica sacra, dai classici della polifonia vocale sacra rinascimentale di Giovanni Luigi da Palestrina, fino al Gospel degli afro-americani e alla musica sacra di Ennio Morricone.

Una bella occasione di ascolto e di confronto fra realtà musicali diverse, ma accomunate dall’identica passione per la musica vocale. In totale saranno più di 120 i coristi sul palco del San Francesco.

Il concerto avrà inizio alle 21.15, l’ingresso è libero.