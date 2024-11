Scriabin Concert Series: piano recital di Xing Chang nella Chiesa dei Bigi

Grosseto. Torna alla Chiesa dei Bigi l’appuntamento con Scriabin concert series.

Sabato 23 novembre, alle 17.30, sarà Xing Chang l’ospite del quarto appuntamento della rassegna dell’associazione musicale Scriabin, presieduta dal maestro Antonio Di Cristofano e organizzata con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura.

La pianista presenterà agli ospiti “Gaspard de la nuit” di Ravel, “Notturno Op.62” di Chopin e “Variazioni su tema di Corelli Op.42” di Rachmaninov.

L’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale a 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti) e comprende la visita al Museo Luzzetti. È possibile accedere al museo con il biglietto anche nei giorni seguenti al concerto. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 351.4397974.

Per ringraziare i sostenitori della rassegna sarà dato loro il diritto di prelazione sull’acquisto del biglietto, che potrà essere comprato tre giorni prima del concerto, il mercoledì. Dal giovedì al sabato sarà dato spazio agli altri spettatori.

La pianista

Xing Chang nasce a Shenzhen, in Cina, nel 2002. Inizia il suo percorso pianistico nel 2012 con il maestro Vincenzo Balzani, che prosegue ancora oggi, insieme alle lezioni del conservatorio Verdi di Milano. È prima classificata in numerosi concorsi, tra cui il Pianotalents di Milano del 2015 e il concorso internazionale “Chopin” di Roma. In collaborazione con la Andrea Bocelli Foundation, Xing ha partecipato in veste da solista e in duo in varie occasioni come la serata “E Lucevan le stelle” allo sferisterio di Macerata, Concerto di Natale a Palazzo Vecchio di Firenze nel 2022.

Nel 2021 consegue la laurea con menzione d’onore al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e nel 2023 si è laureata all’Accademia di Ridotto con il massimo dei voti dalla classe del maestro Vincenzo Balzani.