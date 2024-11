“Autunno musicale in bianco e nero”: Alessandro Marano in concerto

Grosseto. Venerdì 22 novembre, alle 17.30, nella sala “San Paolo” del seminario vescovile di Grosseto, in viale Ferrucci 11, si svolgerà il concerto di apertura dell'”Autunno musicale in bianco e nero – Giornate pianistiche internazionali”, organizzato dall’associazione culturale Recondite Armonie con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Grosseto e della scuola di musica “G. Chelli”, affidato al pianista Alessandro Marano, che proporrà al pubblico grossetano un avvincente programma con la Sonata n.32 op.111 di Beethoven, l’ultima scritta dal celebre compositore tedesco, la Ballata n. 2 in si minore di Liszt, Danza sacra e duetto finale dall’ “Aida” di Verdi e Fantasia sui temi dell’opera “Rienzi” di Wagner sempre nelle trascrizioni di Liszt.

Biglietto unico al costo di 10 euro, informazioni e prenotazioni all’indirizzo e-mail segreteria.reconditearmonie@gmail.com o al numero 320.6812722.

Alessandro Marano

Alessandro Marano, brillante pianista cosentino della sua generazione, si forma sotto la guida del maestro Giuseppe Maiorca al Conservatorio di musica “S. Giacomantonio” di Cosenza e parallelamente frequenta i corsi internazionali di alto perfezionamento pianistico alla Foundation “Paul Hindemith” di Blonay in Svizzera, seguendo le lezioni di illustri maestri e concertisti di fama internazionale fra i quali Edith Fischer e Paul Badura-Skoda. Completano la sua formazione pianistica e musicale i maestri Aldo Ciccolini e Bruno Canino.

Ha ottenuto premi, menzioni speciali, borse di studio e riconoscimenti in più di cinquanta concorsi pianistici nazionali ed internazionali; svolge un’intensa attività concertistica suonando in veste di solista in tutta Italia e all’estero (Svizzera, Spagna, Ungheria, Romania, Bulgaria, Austria, Francia, Repubblica Ceca, Russia, Grecia, Gran Bretagna, Polonia, Messico, Repubblica di Moldavia), riscuotendo ovunque calorosi apprezzamenti da parte del pubblico e della critica. Solista apprezzato per la serietà e la profondità delle sue interpretazioni, si dedica alla ricerca, allo studio e all’esecuzione delle composizioni di Franz Liszt.

Ha portato a termine l’integrale dei concerti per pianoforte e orchestra di Beethoven riscoprendo le trascrizioni per organico d’archi del musicista tedesco Vinzenz Lachner, eseguendoli anche in tre serate e senza direttore all’interno della stagione concertistica 2017 della Società dei Concerti di Ravello.

Ha suonato in veste di solista con importanti orchestre: Filarmonica “Mihail Jora” Bacau, Arad State Filarmonic, Filarmonica Botosani, Filarmonica Pitesti, in Romania; Pazardzhik Symphony Orchestra, in Bulgaria; Orkiestra Filharmonii Warminsko-Mazurskiej di Olsztynie, in Polonia, Sinfonietta dell’Arte di Vienna, Orchestra classica d’Alessandria, Orquesta Juvenil de Zapopan, in Messico, Orquesta de Càmara Beethoven, in Messico, Orquesta sinfonica de San Luis Potosi, in Messico, Filarmonica de Stat Sibiu, in Romania, Orchestra Nationala de Camera di Chisinau, nella Repubblica di Moldavia, Orchestra Sinfonica di Sanremo, collaborando con direttori d’orchestra di fama internazionale quali Ovidiu Balan, Petronius Negrescu, Grigor Palikarov, Lyubomir Denev Jr, Cristian Neagu, Valentin Doni, Konstantin Ilievsky, Cristian Lupes, Piotr Sulkowski, Armann Azemoon, Rodrigo Sierra Moncayo, Josè Perales, Roberto De Maio, spaziando fra i concerti di Bach, Beethoven, Mozart, Liszt, Grieg, Schumann, Brahms, Tchaikovsky, Rachmaninoff e Gershwin.

Fra i suoi prossimi impegni del 2024 spiccano l’esecuzione del Concerto n. 4 di Rachmaninov con l’Orchestra filarmonica marchigiana e, nel 2025, la Fantasia Corale op. 80 di Beethoven con la Filharmonia “Bronislaw Huberman” di Czestochowska in Polonia. E’ docente di pianoforte al Conservatorio di musica “S. Giacomantonio” di Cosenza, presidente dell’associazione culturale e musicale Amici del Pianoforte “Franz Liszt”, direttore artistico del festival “Antonio Vivaldi” e del festival pianistico internazionale “Franz Liszt” di Cosenza.