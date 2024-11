“Violenza di genere: il caso di Artemisia Gentileschi”: conferenza emozionale in teatro

Scansano (Grosseto). Domenica 24 novembre, alle 17.00, al Teatro Castagnoli di Scansano, si parlerà di violenza di genere.

L’iniziativa è promossa dall’Auser di Scansano con il patrocinio del Comune di Scansano, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Sul palco andrà in scena la conferenza emozionale dal titolo “Violenza di genere: il caso di Artemisia Gentileschi“.

Il tema verrà trattato da un punto di vista sociale e di relazione dalla dott.ssa Elisabetta Ciacci (psicologa), mentre il professor Giacomo Moscato si soffermerà sulla vita e sui dipinti di Artemisia Gentileschi, pittrice italiana vissuta nel XVII secolo e divenuta un simbolo della lotta alla violenza sulle donne.

La moderatrice della serata sarà Claudia Dondoli, coordinatrice del progetto Centro studi del laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio di Grosseto, del quale Moscato è direttore artistico e presidente.

L’ingresso sarà gratuito.