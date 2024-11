“Dopo la festa”: don Alberto Rovagnani presenta il suo libro

Table of Contents

Grosseto. Venerdì 22 novembre, alle 18.30, nell’auditorium della parrocchia Maria SS Addolorata, in via Papa Giovanni XXIII a Grosseto, don Alberto Rovagnani, uno dei giovani sacerdoti più popolari del web, presenterà il libro “Dopo la festa“.

L’iniziativa è ad ingresso libero, ma è consigliata la prenotazione al link https://docs.google.com/…/1io5yWbbqXFMSE14U4WhS3cd…/edit

Don Alberto Rovagnani è noto per il suo impegno nella comunicazione digitale e nella pastorale giovanile, dialogherà con l’autore il giornalista Giacomo D’onofrio.

L’autore

Don Alberto Ravagnani è un prete, youtuber e molto altro, è un influencer da mezzo milione di follower. Ha fondato LabOratorium Aps, associazione che si occupa di comunicazione, social network, formazione di eventi di evangelizzazione, ed è alla guida di Fraternità, una community di migliaia di giovani provenienti da tutta Italia che vogliono “vivere Dio“.

Don Alberto Ravagnani, “don Rava”, 31 anni, sui social si presenta così: “Prete, youtuber e molto altro”. E’ forte di mezzo milione di follower tra Youtube, Instagram, Facebook e TikTok, con milioni di visualizzazioni. E’ diventato prete a San Michele Arcangelo, di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Dal settembre 2023 è arrivato in parrocchia a Milano, sui Navigli, vicario in San Gottardo.

Si occupa di giovani, di fraternità, di social e di produrre contenuti. Scrive libri. A Milano il sacerdote vive in una casa con alcuni studenti che hanno scelto un percorso di vita comune. Don Alberto Ravagnani, brianzolo, ordinato sacerdote sei anni fa, ha ampiamente spaccato nel mondo dei social, trattando temi profondi con gli adolescenti: fede, liturgia, scienza, Vangeli, preghiere. Tutto è partito con qualche clip artigianale, montata all’oratorio nel tempo della pandemia. Da allora non ha più smesso. Raggiungendo successi sempre crescenti. Sui social parla di Chiesa e religione al di fuori dei canali tradizionali.

Sulla rete veicola contenuti niente affatto noiosi e seguiti da un vasto pubblico. Il canale Youtube di don Rava conta 150mila iscritti e i suoi contenuti, aggregati, totalizzano milioni di visualizzazioni. Su Instagram supera i 150mila follower, su Facebook oltre 40mila; 90mila su Tiktok. E’ stimato e amatissimo tra i giovani. Ha scritto un libro, “La tua vita e la mia” (Rizzoli). A Santena ha presentato il libro “Dopo la festa”, sempre per i tipi della Rizzoli.

Per informazioni: https://www.instagram.com/donalberto_rava?igsh=MTZsMzhmNXExYnR4OQ==

Il libro

” “, edito da Rizzoli, è un romanzo che racconta la storia di tre adolescenti, Marco, Andrea e Giulia, le cui vite si intrecciano tra amicizie, amori, e le difficoltà tipiche dell’età. Il romanzo esplora il loro percorso di crescita, le scelte che li definiscono e il rapporto con la fede, senza mai essere moralistico.

Dopo una festa estiva che segna un punto di svolta nelle loro vite, i protagonisti si confrontano con le conseguenze delle proprie azioni, le loro insicurezze e il desiderio di trovare il proprio posto nel mondo. Ravagnani tratta temi come il perdono, la ricerca di senso e il valore delle relazioni umane, il tutto con uno stile accessibile e toccante, adatto sia ai giovani che agli adulti.

La storia invita il lettore a riflettere su cosa significhi davvero crescere e vivere in autenticità.