“Ancient Flow”: le opere di Vanessa Mancini e Chiara Toniolo in mostra

Grosseto. L’associazione culturale Eventi invita i grossetani, venerdì 22 novembre alle 17.30, all’inaugurazione della mostra “Ancient Flow”, alla galleria Eventi in via Varese a Grosseto, che vedrà esposte le opere di Vanessa Mancini e Chiara Toniolo, accompagnate da una performance di improvvisazione corporea a cura di Marica Moretti.

“Il titolo di questo evento è il risultato di ricerche e suggestioni riguardo la sacralità femminile ed i visitatori saranno invitati a seguire questo antico flusso di pensieri, sensazioni, sangue che da sempre accompagna l’umanità tramite un racconto visivo della riscoperta della natura femminile, della riconnessione al proprio corpo, che passa attraverso dolore, consapevolezza, ricerca, e porta ad una vera e propria rinascita – spiega Enrico Contu, presidente dell’associazione culturale Eventi –. Il momento di improvvisazione corporea mostrerà, attraverso l’uso del corpo, l’evoluzione di questa riscoperta dell’energia femminile, quasi come il filo di un gomitolo che si dipana, uscendo allo scoperto e sbocciando fino alla luna”.

La mostra è stata selezionata per far parte del calendario Off del festival “L’ Eredità delle Donne”, che si terrà negli stessi giorni a Firenze.

Il festival è un progetto di Elastica, con la direzione artistica di Serena Dandini, con Gucci e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze come partner fondatori e con la co-promozione del Comune di Firenze e il patrocinio della Regione Toscana.

Il progetto, in collaborazione con Elle, è reso possibile grazie a Intesa Sanpaolo, Pampers, Tim e con il contributo di Birra Peroni, Gilead Sciences e Synlab. Rai Radio 2 è la radio ufficiale del festival.

La mostra resterà aperta dal 22 al 24 novembre, nella galleria Eventi in via Varese 18 a Grosseto, con orario dalle 17.30 alle 19.30, e venerdì 22 e domenica 24 novembre, alle 18, sarà possibile assistere alla performance di improvvisazione corporea di Marica Moretti.