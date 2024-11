“Bolero” e “Carmina Burana”: i grandi classici della musica in scena al Teatro Moderno

Table of Contents

Grosseto. “Boléro” di Maurice Ravel e “Carmina Burana” di Carl Orff. Due grandi classici della musica di tutti i tempi che risuoneranno sabato 16 novembre, alle 21, al Teatro Moderno di Grosseto, interpretati da un ensemble di 200 musicisti, sotto la direzione del maestro Giacomo Loprieno.

Sul palco salirà l’Ensemble Symphony Orchestra, impreziosita da un coro a quattro voci di 36 cantanti. L’organico prevede la struttura della grande orchestra sinfonica, con l’aggiunta di una nutrita sezione ritmica, del pianoforte e delle varie sezioni.

I biglietti sono disponibili online su www.ticketone.it.

Lo spettacolo

Nato come musica da balletto, “Boléro” di Ravel, con i suoi ritmi sostenuti e il suo crescendo, è tra i brani più amati dal grande pubblico. Trae ispirazione dall’omonima danza spagnola e fu commissionato a Ravel dalla ballerina russa Ida Rubinštejn. La prima andò in scena nel novembre del 1928 all’Opera di Parigi, mentre nel 1930 fu lo stesso Ravel a dirigerne la prima esecuzione concertistica per orchestra.

“Carmina Burana” è una cantata scenica composta da Carl Orff tra il 1935 e il 1936, basata su 24 poemi medioevali di “clerici vagantes”. Trionfale l’accoglienza che fu riservata alla prima rappresentazione, nel giugno 1937 a Francoforte. Per il musicologo Sergio Sablich, i “Carmina Burana” rappresentano la “rifondazione di un linguaggio barbarico e primitivo, eloquente e immediatamente comunicativo, nel quale la forza elementare del ritmo e la continua segmentazione del canto, sullo sfondo di una modalità ora arcaica ora popolare divengono invenzione prodigiosamente novecentesca, insieme giocosa e leggendaria, stupefatta e terrificante”.

L’Ensemble Symphony Orchestra è tra le compagini più conosciute del panorama nazionale, grazie ai molti progetti cui ha partecipato e agli artisti di fama internazionale con cui ha collaborato. L’orchestra si è esibita nei più importanti teatri italiani ed europei grazie alla versatilità ed all’attenzione che ha per ogni tipo di genere musicale: il suo repertorio spazia dalle arie d’opera più conosciute alle colonne sonore di film di fama mondiale.

Già al fianco di noti solisti del jazz, del pop e del gospel, l’Ensemble Symphony Orchestra dimostra una straordinaria conoscenza dei linguaggi e delle strutture diverse da quelle dei classici, oltre che una notevole esperienza nel live amplificato.

I biglietti

Biglietti posti numerati a Teatro Moderno:

I settore 33 euro;

II settore 26 euro;

III settore 22 euro.

Sarà possibile acquistare il biglietto anche la sera dello spettacolo al botteghino del Teatro Moderno.