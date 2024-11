Torna “Autunno in Bianco e Nero”: il programma della rassegna musicale

Grosseto. Torna a Grosseto, per gli appassionati del pianoforte e della musica classica, la manifestazione “Autunno in Bianco e Nero – Giornate pianistiche internazionali”, alla sua quinta edizione, promossa dall’associazione culturale Recondite Armonie, con la direzione artistica dei pianisti Diego Benocci e Gala Chistiakova e con la collaborazione e il sostegno di Comune di Grosseto, scuola di musica “Chelli”, Clan della Musica, Speroni Eventi e Hotel Granduca

Il programma

Venerdì 22 novembre, alle 17.30, nella sala “San Paolo” del seminario vescovile (a Grosseto, in via Ferrucci 11), il concerto di apertura è affidato al maestro Alessandro Marano, brillante pianista cosentino che proporrà al pubblico grossetano un avvincente programma con la Sonata n.32 op.111 di Beethoven, la Ballata n. 2 in si minore di Liszt, Danza sacra e duetto finale dall'”Aida” di Verdi e Fantasia sui temi dell’opera “Rienzi” di Wagner sempre nelle trascrizioni di Liszt. Biglietto unico al costo di 10 euro.

Sabato 23 novembre, alle 19.30, nella sala “San Paolo” del seminario vescovile, si svolgerà il concerto dei giovani pianisti partecipanti alla Masterclass del maestro Carlo Palese, rinomato pianista e didatta docente al Conservatorio “Boccherini” di Lucca, ospite già nelle precedenti edizioni di Recondite Armonie, che condividerà la sua grande esperienza di docente e concertista con le nuove generazioni. I giovani pianisti che si esibiranno sono Francesco Boffi, Bendetta De Pietro, Carlotta Anna Denevi, Josip Nikola Garic, Emma Guercio, Maria Medvedeva, Francesco Nacucchi, Francesco Pilici. Ingresso gratuito.

Domenica 24 novembre, alle 17.30, la serata conclusiva nella suggestiva cornice della chiesa di San Francesco, a Grosseto, dove andrà in scena “Solisti & Orchestra” con i giovani musicisti di Vivace Orchestra Città di Grosseto Giovani, diretti dal maestro Massimo Merone. Solisti alcuni brillanti talenti già vincitori, nonostante la giovane età, di numerosi concorsi musicali internazionali: il pianista Josip Nikola Garic, dal Conservatorio di Zurigo, la pianista Emma Guercio, dal Conservatorio di Milano, la pianista Maria Medvedeva, dalla scuola speciale del Conservatorio “Tchaikovsky” di Mosca, e la violinista Estelle Presler, dal Conservatorio di Zurigo. Eseguiranno alcuni movimenti da celebri concerti per strumento solista e Orchestra di Bach, Mozart, Beethoven e Bizet. Dopo il concerto, nel chiostro della chiesa di San Francesco sarà allestito per tutti i presenti un brindisi insieme ai musicisti, a cura di Speroni Eventi.

Biglietti al costo di 15 euro, biglietti ridotti al costo di 10 euro per under 18 e soci dell’associazione culturale Recondite Armonie.

Per informazioni e prenotazioni chiamare la segreteria di Recondite Armonie al numero 320.6812722 o scrivendo all’indirizzo e-mail segreteria.reconditearmonie@gmail.com.