Grosseto. Nuovo appuntamento con il “Back to the party”: la cena spettacolo itinerante, il format di grande successo ideato ormai da due anni dal famoso dj Ettore Raso, conosciutissimo in Maremma, fa tappa alla storica Sala Eden di Grosseto sabato 30 novembre, a partire dalle 20.30, con una serata all’insegna della musica anni ’90.

Il “Back to the party”

“Il ‘Back to the party’ – spiega Ettore Raso – è una cena spettacolo itinerante, dal format ormai consolidato, nelle migliori location della provincia di Grosseto, organizzata nel periodo invernale, quando in Maremma, a differenza dell’estate, ci sono pochi eventi. Queste iniziative sono sempre molto partecipate e coinvolgono anche persone residenti al di fuori della provincia di Grosseto: si tratta di veri e propri dinner show dove ci si diverte fino a tarda notte”.

“La prima tappa di questa nuova edizione del ‘Back to the party’ si è svolta sabato 9 novembre all’agriturismo Giuncola & Granaiolo di Alberese – continua Raso – ed è stata un successo. Sono molto soddisfatto, ho ritrovato vecchi amici e ne ho conosciuti di nuovi. L’iniziativa ha visto la presenza del gruppo ‘Discopatia’, con cui abbiamo suonato musica anni ’70”.

Il prossimo appuntamento

Il prossimo appuntamento del “Back to the party” sarà sabato 30 novembre nella storica Sala Eden, sulle Mura medicee di Grosseto, locale che ha visto crescere e ballare generazioni di grossetani. Come al solito, sarà un dinner show senza un momento di pausa, fino a tarda notte, intitolato “Back to the 90’s”, in quanto la musica sarà esclusivamente quella dei mitici anni ’90.

Ospiti della serata saranno gli 8&8-16, cover band degli 883, insieme al sax laser di Joint Sax e alla voce di Veronica Ferrara, con una serie di medley degli anni ’90, mentre il pre dinner vedrà Matte J alla consolle. Come sempre, alla regia e alla consolle, il dj Ettore Raso.

“Faremo rivivere la storica sala Eden, anche le Mura tremeranno dal sound che sprigioneremo durante la serata”, promette Ettore Raso.

La cena

La cena avrà inizio alle 20.30: alla serata si può partecipare esclusivamente per la cena, tramite prenotazione (previo esaurimento posti) al numero 339.6242020 (anche su Whatsapp), quindi non sarà possibile entrare successivamente.

Dopo un aperitivo di benvenuto servito al tavolo, il menu della cena prevede come antipasti affettati misti, formaggi e crostino caldo alle verdure; come primo, tortello toscano al ragù (Pasta Dante); per secondo, costolette di maiale laccate con soia e arancia; come contorno, patate arrosto. Dolce in show entrance: tiramisù.

Il costo per partecipare alla cena è di 38 euro a persona, inclusi una bottiglia d’acqua, un vino rosso Igt della Tenuta di Gramineta doc ogni 4 pasti e un caffè.

Inoltre, sarà sempre aperto il cocktail bar della sala Eden.

Infine, Ettore Raso rivela un’anticipazione dei prossimi appuntamenti di “Back to the party”: “Non ci siamo dimenticati degli anni ’80. A dicembre faremo una serata a tema, con la musica che ha caratterizzato questo decennio. Ci sembrava giusto organizzarla in prossimità delle festività per collegarla allo storico film ‘Vacanze di Natale'”.

Per ulteriori informazioni, consultare la pagina Facebook Dj Ettore Raso, al link https://www.facebook.com/djettoreraso