“Grazie per la domanda”: rinviato lo spettacolo di Pierluca Mariti

Grosseto. Rinviato a sabato 5 aprile 2025 lo spettacolo “Grazie per la domanda“, di Pierluca Mariti, messo inizialmente in programma al Teatro Moderno per venerdì 15 novembre 2024.

I biglietti già acquistati saranno validi anche per la nuova data, mentre chi vorrà potrà chiedere il rimborso del biglietto direttamente sul sito www.ticketone.it, fino al 19 novembre.

Lo spettacolo

Pierluca Mariti, conosciuto online anche come @piuttosto_che, torna a teatro con un monologo comico dopo il tour del suo primo spettacolo “Ho fatto il Classico”, che tra il 2022 e il 2023 ha raggiunto le cinquanta repliche con innumerevoli sold out tra Italia ed Europa. “Grazie per la domanda” è un viaggio attraverso vicende personali ed esperienze collettive, viste ovviamente attraverso la lente dell’ironia, alla ricerca della conoscenza di sé e di una certa leggerezza nell’affrontare piccole e grandi nevrosi quotidiane. Tra stress da vita adulta e ricordi di infanzia, dinamiche familiari senza tempo e nuove sfide per un artista in ascesa, tentativi di cambiare e consapevolezze di doversi accettare per come si è, Pierluca prova a mettere ordine ai pensieri e a raccontare ciò che normalmente non porta sugli schermi dei social.

I prezzi rimarranno i seguenti: 30 euro più la prevendita per il primo settore; 25 euro più la prevendita per il secondo settore; 20 euro più la prevendita per il terzo settore. Informazioni su www.ticketone.it.

Nella foto di Francesco Margutti: Pierluca Mariti