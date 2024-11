La visita guidata “Grosseto misteriosa” fa il bis: sabato 9 novembre si replica

Grosseto. A grande richiesta, torna la suggestiva visita guidata alla scoperta dei misteri del capoluogo maremmano.

“La visita guidata che si è svolta sabato 2 novembre a tema ‘Grosseto misteriosa’ – spiega Fabiola Favilli, presidente di Confguide Confcommercio Grosseto – è stata molto partecipata; si è quindi deciso di proporre anche per sabato 9 la visita in notturna del centro storico di Grosseto alla scoperta di edifici ancora presenti, di quelli scomparsi, sepolture longobarde, spedali, cimiteri, omicidi, forche e soprattutto delle paure che nei secoli hanno caratterizzato la vita in città”.

L’appuntamento dunque, è per sabato 9 novembre alle 21 davanti alla Cattedrale, prenotazione obbligatoria esclusivamente via mail all’indirizzo fabiolafavilli@yahoo.it, fornendo il proprio numero di telefono.

La prenotazione è vincolante e nel primo giorno lavorativo successivo all’evento verrà inviato lo scontrino fiscale.

Dati gli argomenti trattati, la visita non è adatta ai bambini. Durata circa 2 ore, costo 10 euro con pagamento diretto alla guida Fabiola Favilli.