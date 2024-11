Concerti del Granduca: un viaggio musicale in Sudamerica con il trio Estampas

Grosseto. Dopo l’inizio con il botto con il tutto esaurito del 13 ottobre scorso, la sessione autunnale dei Concerti del Granduca, nell’ambito del cartellone del 34° festival Music & Wine sotto la guida del maestro Giovanni Lanzini, prosegue con il concerto di domenica 10 novembre alle 17.30 nella Sala Azzurra dell’Hotel Granduca in via Senese a Grosseto.

Questa volta la musica porterà gli ascoltatori in un affascinante viaggio in Sudamerica grazie al trio di chitarre Estampas, formazione di musicisti veronesi composta dai chitarristi Gianni Cesarotto, Julia Nagy e Carla Tessari.

“Sei raggi lunari d’argento”, così è descritta la chitarra in una poesia del compositore, chitarrista e poeta paraguayano Augustin Barrios Mangorè. A partire da questo straordinario artista, il trio proporrà un programma alla riscoperta di compositori sudamericani spesso accomunati da personalità eccentriche ed errabonde, dall’amore e dal desiderio di ricerca per le musiche originarie delle loro terre, ma con lo sguardo rivolto anche altrove verso la tradizione europea e i nuovi linguaggi musicali, in un continuo gioco rigenerativo di commistioni fra stili, provenienze ed epoche.

Il concerto

Dopo i brani iniziali di Barrios (Zapateado, Caribe e Danza Paraguaya), infatti, il programma si sposterà quindi in Brasile con le musiche di Villa Lobos (Melodia Sentimental, Lundu da Marchesa de Santos), Chinquina Gonzaga, Ernesto Nazareth e Pixinguinha. Sarà quindi il messicano Manuel Ponce ad aprire la seconda parte del concerto per poi passare la mano al brasiliano Jayme Ovalle e ai venezuelani Innocente Carreño e Raul Borges che concluderanno il concerto.

I componenti del Trio Estampas svolgono ormai da molti anni un’intensa attività concertistica insieme. Concertisti diplomatisi brillantemente nelle maggiori scuole italiane, hanno al loro attivo numerosi concerti in Italia e all’estero, sia come solisti, sia in gruppi cameristici, e svolgono inoltre un’intensa attività didattica, musicologica e formativa con numerose pubblicazioni. Il lavoro di ricerca e sperimentazione nell’ambito della musica per insieme di chitarre ha portato all’incisione di un cf interamente dedicato a musiche originali per ensemble di chitarra di autori contemporanei.

Un altro appuntamento con la grande musica, insomma, al quale sarà difficile saper rinunciare e che sarà reso ancora più allettante dalle particolari offerte proposte dall’Hotel Granduca, dove i concerti si svolgono. Infatti, anche quest’anno l’ingresso ai concerti rimane gratuito (con prenotazione obbligatoria al numero 333.9905662 o alla e-mail amiquart@gmail.com), mentre l’hotel, in occasione di ciascun concerto, proporrà al pubblico la possibilità di poter cenare con gli artisti dopo lo spettacolo nel proprio ristorante “La Limonaia”, al prezzo speciale di 25 euro.

La formula, denominata “La domenica in città”, comprende anche, per chi lo vorrà e prima dello spettacolo, la possibilità di poter accedere alla spa a soli 15 euro invece di 25 euro.

Ulteriori informazioni sull’evento alla pagina del Festival: www.musicwinefestival.it .