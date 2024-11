“La voce di ogni strumento”: il concerto del Quartetto Lyskamm inaugura la rassegna

Grosseto. Il festival “La voce di ogni strumento” 2024/2025 debutta domenica 10 novembre alle 17.30 al Circolo ufficiali del 4° Stormo, a Marina di Grosseto, con il concerto del Quartetto Lyskamm. Il programma prevede l’esecuzione dell’Opera 76 n.3 in Do maggiore di Haydn e dell’Opera 44 n.3 in Mi bemolle maggiore di Mendelssohn.

È la quattordicesima edizione della manifestazione organizzata da Agimus, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, sempre all’insegna della solidarietà: il primo concerto stagionale – come i successivi – sarà dedicato a una delle associazioni partner, in questo caso Onfa, l’Opera nazionale per i figli degli aviatori, ente che provvede all’assistenza dei figli del personale deceduto dell’Aeronautica Militare. L’associazione avrà la possibilità di presentare la propria attività e di raccogliere fondi.

I biglietti

I biglietti sono in vendita online sulla piattaforma www.vivaticket.com (anche con la Carta del docente e il Bonus cultura) e alla tabaccheria Stolzi, in via Roma 58 a Grosseto (in questo caso è necessario comunicare il proprio nominativo per accedere in caserma, scrivendo a agimus.grosseto@agimus.it o inviando un messaggio al numero 339.7960148). Grazie alla partnership con Conad, inoltre, in biglietteria sarà possibile utilizzare i Buoni Cuore Conad.

Il Quartetto Lyskamm

Il Quartetto Lyskamm è stato fondato nel 2008 al Conservatorio di Milano ed è composto da Cecilia Ziano (violino), Clara Franziska Schötensack (violino), Francesca Piccioni (viola) e Giorgio Casati (violoncello). Nel 2016 ha ricevuto dal Borletti Buitoni Trust il Premio speciale per la musica da camera intitolato alla memoria di Claudio Abbado, dopo essere stato insignito da riconoscimenti in ambito nazionale e internazionale, tra cui il secondo premio e il premio speciale Pro Quartet al concorso internazionale “Franz Schubert und die Musik der Moderne” di Graz, il premio Vittorio Rimbotti dell’Accademia Europea del Quartetto, il premio della Jeunesse Musicale Deutschland e il primo premio al concorso della Possehl Stiftung di Lubecca.

Il Quartetto Lyskamm è stato ospite di numerose società concertistiche in Italia e in Europa e ha collaborato in quintetto con Mario Brunello, Gabriele Carcano, Simone Rubino e con l’attore Giuseppe Cederna in uno spettacolo dedicato a Franz Schubert e Giacomo Leopardi. Dal 2014 il quartetto è impegnato nei progetti promossi in Italia e all’estero dal Comitato nazionale italiano musica. È stato ospite con concerto e masterclass alla prestigiosa Università di Oxford, in Inghilterra.

