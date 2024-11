EdicolAcustica Meltin’Pub: sesta puntata del nuovo programma tv

Grosseto. EdicolAcustica Meltin’Pub ci porta a scoprire un altro protagonista tra gli autori emergenti italiani.

Emanuele Conte è di Treviso ed è l’ospite della sesta puntata del programma, registrato a marzo all’Isle of Skye Pub di Grosseto e che va in onda sabato 2 novembre alle 21.30 sull’emittente dell’Emilia Romagna Icaro Tv. Grazie al live streaming, il programma può essere seguito in tutta Italia sul sito www.icaroplay.it e sull’app Icaro Play, scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone.

La puntata

Emanuele Conte è un cantante e autore di musica pop. Vincitore di Area Sanremo nel 2021 e di altri importanti concorsi nazionali, ha all’attivo un Ep e numerosi singoli pubblicati negli ultimi anni. La sua cifra stilistica ed espressiva è un mix di energia e riflessione che scuote l’anima di chi lo ascolta e lo segue. Il tema della puntata è la guerra.

Oltre al giovane cantautore, il talk condotto da Alberto Guazzi ospita anche un’altra delle voci storiche della famiglia di EdicolAcustica, Irene Biagioli, con il suo progetto Minerva 40, e lo scrittore Carlo Legaluppi, in rappresentanza di una delle tante emergenze espressive e creative del territorio maremmano (in questo caso la narrativa e la letteratura). Per i contributi video torna dagli States la voce di Roberto Croci, giornalista e critico musicale che lavora per importanti testate e magazine, mentre per la sezione dei libri musicali il protagonista è Claudio Sassi, collezionista di dischi e memorabilia e organizzatore di mostre dedicate ad artisti italiani e internazionali.

Con Guazzi animano il programma il barman musicale Cristiano Bocchi, le riflessioni in collegamento da Milano di Marco D’Alò e gli aneddoti di storia della musica raccontati dal divulgatore e critico Daniele Sgherri.

Tutte le canzoni sono eseguite dal vivo dalla band residente The mindcats. Direttrice di produzione Marcella Barbini; regia di Federico Cosci.

Il programma è prodotto da EdicolAcustica Aps e dall’associazione Stop e Dintorni con il contributo fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e la collaborazione di Banca Tema, che hanno sostenuto le spese vive di produzione.

Foto di Fabrizio Tanganelli