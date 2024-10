“Il luogo di cura come esperienza di umanità e di speranza”: termina la prima fase della Settimana della Bellezza

Grosseto. Domenica 27 ottobre si conclude la prima fase della Settimana della Bellezza, il festival ideato e organizzato dalla Diocesi di Grosseto con Fondazione Crocevia, Fondazione Chelli e la coorganizzazione del Comune, dedicato quest’anno al tema: “Dalle ferite la Speranza”.

Il format con cui la Settimana della Bellezza, giunta alla nona edizione, è stata in parte ripensata prevede, infatti, che incontri, iniziative, appuntamenti siano “spalmati” su più periodi dell’anno sociale, per abbracciare più tematiche e per introdurre all’anno santo 2025 dedicato proprio al tema della speranza, che per i cristiani ha il volto e il nome di Gesù di Nazareth.

Aperto giovedì scorso nella cattedrale di Grosseto dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, che ha offerto un’intensa meditazione sul senso della sofferenza nella dimensione cristiana, si chiude questa domenica con una personalità che ha fatto dell’impegno professionale per la qualità dell’assistenza ospedaliera la cifra di tutta una vita: Mariella Enoc.

Sarà lei nel pomeriggio, alle 17, nella sala Friuli del convento San Francesco, nell’omonima piazzetta di Grosseto, a parlare del luogo di cura come esperienza di umanità e di speranza.

Nessuno meglio di Mariella Enoc, per alcuni anni presidente del Consiglio di amministrazione dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, può aiutare a riflettere sulla ferita che assume le sembianze della malattia e della malattia nei piccoli, ma anche dalla speranza che può generare una sanità che non solo si prende cura della patologia, ma si umanizza e si prende a cuore la persona.

Chi è

Mariella Enoc è nata a Novara nel 1944 e, dopo gli studi in medicina, ha iniziato ad occuparsi con continuità dell’amministrazione e della gestione di strutture sanitarie. È stata amministratore delegato della società Unilab di Ginevra e dal 2012 ad oggi è procuratrice speciale dell’ospedale Valduce di Como, mentre in precedenza, per dieci anni, ha ricoperto lo stesso ruolo al Cottolengo di Torino.

Dal 2008 al 2012, è stata presidente di Confindustria Piemonte ed è stata vicepresidente, dal 2004 al 2019, della Fondazione Cariplo, nonchè – dal 2008 al 2020 – vicepresidente della Fondazione Cini e presidente della Fondazione Ismu.

Nel 2015 Papa Francesco l’ha nominata presidente dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma ed è rimasta in carica sino al 2023. Oggi è membro del consiglio di amministrazione della Fondazione don Gnocchi, di Mirato spa e del comitato scientifico del parco tecnologico «Bioindustry Park Silvano Fumero».

Nel 2024 è stata insignita della laurea honoris causa dall’Università del Piemonte orientale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha descritto il suo percorso di vita come una “straordinaria ordinarietà d’impegno”.

I prossimi appuntamenti

La Settimana della Bellezza, dopo questo primo step, ritornerà il 22 e il 23 novembre, ospitando lo storico Franco Cardini, mentre sino al primo dicembre al Polo Le Clarisse e al Museo archeologico e d’arte della Maremma sarà possibile visitare la mostra “Max Mandel. Sguardi di luce”: 120 fotografie di un grande artista dell’obiettivo, milanese, 65 anni, fotografo e ricercatore iconografico. I suoi ambiti abbracciano la ripresa e documentazione di opere d’arte, le immagini di paesaggio, i contesti urbani e architettonici.

La Settimana della Bellezza è l’iniziativa promossa e ideata dalla Diocesi di Grosseto, attraverso l’ufficio per la pastorale culturale, con Fondazione Crocevia, Fondazione Chelli, la cooganizzazione del Comune di Grosseto e la collaborazione di Fondazione Grosseto Cultura tramite Polo culturale Le Clarisse e Maam-Museo archeologico e d’arte della Maremma, Fondazione Polo universitario grossetano, Avvenire, Luoghi dell’Infinito, Ente parco della Maremma, Coldiretti.

Main sponsor: Fondazione Bertarelli.