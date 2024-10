EdicolAcustica Meltin’Pub: Daniele De Gregori e Luna ospiti della quinta puntata

Grosseto. Dopo Lorenzo Santangelo, continua con un altro cantautore romano il viaggio di EdicolAcustica Meltin’Pub tra i nuovi autori emergenti italiani.

Per conoscere la storia e le canzoni di Daniele De Gregori basta seguire la quinta puntata del programma registrato a marzo all’Isle of Skye Pub di Grosseto e che va in onda sabato 26 ottobre alle 21.30 sull’emittente dell’Emilia Romagna Icaro Tv.

Grazie al live streaming il programma può essere seguito in tutta Italia sul sito www.icaroplay.it e sull’app Icaro Play, scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone.

La puntata

Il tema della puntata, in questo caso “L’ambiente”, come sempre è ispirato alle canzoni dell’ospite, che vanta già importanti riconoscimenti nel campo della musica d’autore: solo per citare i più recenti, nel 2020 ha vinto il premio “L’artista che non c’era” e il Nuovo Imaie, nel 2021 il premio intitolato a Pierangelo Bertol,i e nel 2022 al Mei di Faenza si è aggiudicato il Premio dei premi, il contest fra i vincitori dei concorsi di canzone d’autore intitolati ad artisti italiani, ideato da Enrico Deregibus e da Giordano Sangiorgi. L’edizione 2022 del premio fu dedicata per volontà del Mei “all’amico Michele Scuffiotti, ideatore di EdicolAcustica” a pochi mesi dalla sua scomparsa. Daniele De Gregori ha pubblicato due album, “Hegel” nel 2015 e “Cura”, uscito lo scorso anno.

Con lui in puntata la cantautrice Luna, che fa parte della grande famiglia di EdicolAcustica, e Carlo Vellutini, membro del cda della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, per parlare del ruolo della fondazione bancaria nella promozione delle arti e della cultura. Per i contributi video torna dagli States la voce di Roberto Croci, giornalista e critico musicale che lavora per importanti testate e magazine, mentre per la sezione dei libri musicali il protagonista è il cantautore e compositore Franco Fasano.

Conduce Alberto Guazzi con il supporto del barman musicale Cristiano Bocchi, delle riflessioni in collegamento da Milano di Marco D’Alò e degli aneddoti di storia della musica raccontati dal divulgatore e critico Daniele Sgherri. Tutte le canzoni sono eseguite dal vivo dalla band residente The mindcats.

Direttrice di produzione Marcella Barbini; regia di Federico Cosci.

Il programma è prodotto da EdicolAcustica Aps e dall’associazione Stop e Dintorni con il contributo fondamentale della Fondazione Casa di Risparmio di Firenze e la collaborazione di Banca Tema che hanno sostenuto le spese vive di produzione.

Informazioni sulla pagina Facebook di EdicolAcustica.

Nella foto di Nunzio Garanti: Daniele De Gregori