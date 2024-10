Settimana della Bellezza: incontro sul tema “Francesco e le stimmate”

Grosseto. “Francesco e le stimmate” sarà il tema che approfondirà fra’ Dario Chiapetti, francescano toscano, dottore in teologia e architetto, nell’incontro di venerdì 25 ottobre, nell’ambito della nona edizione della Settimana della Bellezza, dedicata quest’anno al tema “Dalle ferite alla Speranza“.

Tema che prende spunto proprio dall’ottavo centenario – in via di conclusione – della stimmatizzazione del Poverello d’Assisi sul monte de La Verna. Quell’evento mistico parla ancora oggi perchè testimonia concretamente che dalle ferite dell’anima, nello sguardo della fede, può nascere una vita nuova, risanata, rigenerata dalla speranza che ha il volto e il nome di Gesù di Nazareth.

L’incontro è in programma alle 17.00 nella sala Marraccini di Banca Tema, in corso Carducci.

La giornata di venerdì avrebbe dovuto avere come protagonista il fisico Giorgio Benedek, ma un problema di salute lo ha visto costretto a rinunciare alla sua presenza, che però sarà recuperata nel mese di aprile.

“Ringraziamo di cuore fra’ Dario Chiapetti – dichiarano gli organizzatori della Settimana della Bellezza –, che con spirito davvero francescano si è messo a servizio per offrirci la sua sapiente lettura di quel che avvenne a La Verna nel settembre 1224, per riconsegnarla a noi, donne e uomini del terzo millennio, così da aiutarci ad avere ancora uno sguardo di meraviglia di fronte a ciò che Dio sa rigenerare nella nostra esistenza”.

Chi è

Fra’ Dario Chiapetti, 42 anni, sacerdote dal 2016, è entrato nell’Ordine dei Minori della Toscana dopo alcuni anni vissuti come prete diocesano. Ha indossato il saio francescano nel 2022 e l’anno successivo ha emesso la Professione temporanea dei voti. Da settembre è assegnato alla fraternità dei Frati minori della parrocchia San Francesco. Ha conseguito il dottorato in teologia presso la Facoltà teologica dell’Italia centrale, con la tesi «”La libertà di Dio è la libertà del Padre”. Uno studio sull’ontologia personalista trinitaria di Ioannis Zizioulas»; nello stesso Ateneo ha conseguito la licenza in teologia dogmatica. Prima degli studi teologici ha conseguito la laurea magistrale in architettura, alla Facoltà degli Studi di Firenze, svolgendo successivamente l’esercizio professionale. Ha all’attivo pubblicazioni di carattere scientifico e divulgativo; si interessa di teologia trinitaria, soprattutto nei suoi fondamenti ontologici e nella prospettiva orientale, di temi antropologici, liturgico-sacramentali – con particolare attenzione alla loro connessione al dato architettonico –, e francescani.

I prossimi appuntamenti

Intanto, anche il pomeriggio di Mago Magone, alias fra’ Adriano Appollonio, con i bambini, nell’aula magna della Fondazione Chelli è sold out, per cui l’organizzazione non riceve più le prenotazioni.

E’, invece, ancora possibile iscriversi alla Preghiera in cammino, iniziativa in programma nella mattina di sabato 26 ottobre al Parco della Maremma, guidati da fra’ Matteo Brena, commissario di Terra Santa dei frati minori di Toscana. Per iscriversi occorre inviare una email a diocesidigrosseto@gmail.com.

Il ritrovo è alle 10 presso la chiesa di Alberese, poi il cammino all’interno di un itinerario di due chilometri, percorribile anche da chi è in carrozzina. Al termine ci sarà la possibilità di fermarsi a pranzo (a menù fisso) nell’oratorio della parrocchia, previa prenotazione (anche whatsapp) al 339.8469145

La Settimana della Bellezza è l’iniziativa promossa e ideata dalla Diocesi di Grosseto, attraverso l’ufficio per la pastorale culturale, con Fondazione Crocevia, Fondazione Chelli, la cooriganizzazione del Comune di Grosseto e la collaborazione di Fondazione Grosseto Cultura tramite Polo culturale Le Clarisse e Maam-Museo archeologico e d’arte della Maremma, Fondazione Polo universitario grossetano, Avvenire, Luoghi dell’Infinito, Ente Parco della Maremma, Coldiretti.

