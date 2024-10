“Scriabin Concert Series”: piano recital di Emil Ribarski nella chiesa dei Bigi

Grosseto. Per lo “Scriabin Concert Series” sabato 26 ottobre si esibirà il macedone Emil Ribarski.

Nella Chiesa dei Bigi, alle 17.30, il pubblico potrà ascoltare due pezzi di Liszt, “Cradle song” e “Grey clouds” e “24 preludi, Opera 28” di Chopin. L’appuntamento dell’Associazione musicale Scriabin, presieduta dal maestro Antonio Di Cristofano è organizzato con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura.

L’ingresso costa 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale a 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti)” e comprende la visita al Museo Luzzetti. È possibile accedere al museo con il biglietto anche nei giorni seguenti al concerto. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 351.439.7974. Per ringraziare i sostenitori della rassegna sarà dato loro il diritto di prelazione sull’acquisto del biglietto, che potrà essere comprato tre giorni prima del concerto, il mercoledì. Dal giovedì al sabato sarà dato spazio agli altri spettatori.

Il pianista

Emil Ribarski è figlio d’arte, originario di Skopje in Macedonia, dove all’età di sei anni inizia a suonare il pianoforte al Center of Musical Education.

Nel 2006 si laurea con il massimo dei voti alla facoltà di musica nella sua città, per trasferirsi subito dopo a Roma per frequentare l’accademia Angelica Costantiniana con la pianista Marcella Crudeli. Studia al conservatorio di Mosca con il maestro Andrei Diev e nel 2009 consegue un master alla facoltà di musica di Skopje.

Vincitore di svariati premi, nel 2010 è primo premio all’International Competition Ars Kosova, primo premio al festival internazionale Bitola Piano Competition e vincitore del premio “Filippo Trevisani”. Nel 2020 Ribarski riceve l’attestato come dottore in pianoforte con una tesi su Chopin, conduce letture e masterclass all’università di Kansas City. È membro della giuria alla seconda competizione internazionale “New music generation 2020” e della competizione internazionale Shabyt del 2022.