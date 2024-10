Convegno e mostra: una giornata di studio dedicata all’identità etrusca in Maremma

Grosseto. Si chiama “Identità etrusca. L’arte dell’oro etrusco” l’evento promosso dal Movimento Donne Impresa di Confartigianato Grosseto, che si svolgerà giovedì 24 ottobre, suddiviso in due momenti: un convegno la mattina all’interno della sala Marraccini di Banca Tema e nel pomeriggio l’inaugurazione della mostra “L’oreficeria etrusca nelle creazioni di Gianni Trilli e Aldo Ferdinandi” al Museo archeologico e d’arte della Maremma.

“L’evento si inserisce nel percorso avviato dal Movimento Donne Impresa di Confartigianato Grosseto per la valorizzazione dell’identità etrusca del nostro territori. – afferma Stella Bevilotti, presidente del Movimento Donne Confartigianato Donne Impresa Toscana –. Nel 2019, con la stessa finalità il Movimento ha organizzato un’iniziativa al Magma di Follonica dedicata alla donna etrusca e nel 2023 a Pitigliano in occasione di Arcobaleno d’estate. Siamo partite dalla consapevolezza che le radici di una popolazione sono un elemento fondamentale della sua identità e riconoscerle è essenziale per valorizzarle. Con queste iniziative vogliamo dare un contributo alla divulgazione della conoscenza della civiltà etrusca e iniziare a costruire un percorso di valorizzazione delle radici storiche da poter sfruttare in termini di sviluppo imprenditoriale ed economico, a partire dalla formazione, come stiamo facendo con il Liceo Artistico Bianciardi“.

Appuntamento quindi il 24 ottobre a Grosseto, alle 10.00 con il convegno “Identità etrusca. L’arte dell’oro etrusco” nella sala Marraccini Banca Tema in corso Carducci n. 14. Interverranno: Simona Rafanelli, Direttrice del Muvet – Museo civico archeologico di Vetulonia, Anna Maria Gabriella Cartella Maestra orafa, Paola Spaziani e Osvaldo Barbetti, esperti del Maam – Museo archeologico e d’arte della Maremma e appassionati della cultura etrusca, Elisa Guidi, coordinatore presso Artex, Centro per l’artigianato artistico e tradizionale della Toscana, Gianni Trilli, maestro orafo, Manuel Carbonara e Fabio Calabrese, del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Roma, Antonella De Felice, insegnante del Liceo artistico di Grosseto.

L’evento proseguirà nel pomeriggio alle 17.30 con l’inaugurazione della mostra “L’oreficeria etrusca nelle creazioni di Gianni Trilli e Aldo Ferdinandi” al Museo archeologico e d’arte della Maremma, in piazza Baccarini, 3.

“Per il Museo – commenta Luca Giannini, direttore scientifico del Museo archeologico e d’arte della Maremma – è stato un piacere raccogliere l’invito di Stella Bevilotti del Movimento Donne Impresa di Confartigianato, che ringrazio sentitamente, e mettere le nostre forze al servizio di una giornata dedicata al mondo etrusco e all’artigianato. Con il plus di poter ospitare fino al 10 novembre le meravigliose creazioni di un orafo come Gianni Trilli, il cui lavoro sulle oreficerie antiche saprà stupire i visitatori del Maam”.

“L’evento rappresenta un’opportunità di valorizzazione del nostro patrimonio archeologico – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura, Luca Agresti –. Vogliamo attrarre visitatori, sensibilizzandoli sulla bellezza e sull’importanza della nostra storia, e contribuire a un’economia locale più vivace. L’invito è quello di partecipare numerosi. Sarà un’occasione per apprezzare le opere di artisti che si ispirano a un patrimonio antico, promuovendo una visione innovativa dell’artigianato”.

La mostra

La mostra di Gianni Trilli e Aldo Ferdinandi è il risultato di quasi 20 anni di studio ed è la storia di due artigiani sognatori, uniti nella comune passione per le oreficerie antiche: riuscire nell’impresa di ricostruire tali meraviglie nella loro essenza tecnica.

A oggi, questa sperimentazione, per quanto ci sia dato conoscere, per coerenza costruttiva e per completezza dei temi tecnici affrontati, risulta essere la testimonianza oggettiva più attendibile e documentata su come fosse possibile costruire queste meraviglie fin da 3000 anni avanti Cristo, e di come gli artigiani etruschi, con la loro intraprendenza e fantasia, ne esaltarono forme e contenuti.

Il risultato sono 29 pezzi in oro, copie finissime di alcuni manufatti etruschi conservati nei principali musei del mondo.