Torna il concorso per direttori d’orchestra: protagonisti 94 giovani da tutto il mondo

Grosseto. Novantaquattro giovani direttori d’orchestra da 36 Paesi di tutto il mondo, tra cui 20 italiani, si sono iscritti alla quarta edizione del concorso internazionale per direttori d’orchestra “Sergey Kussewitzky”, organizzato a Grosseto dall’associazione musicale Scriabin in collaborazione con il Comune di Grosseto, Fondazione Grosseto Cultura, l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e i Teatri di Grosseto.

È l’ennesimo record di partecipanti per la rassegna dedicata al direttore della prima esecuzione assoluta del Concerto per pianoforte e orchestra di Scriabin. Tra questi, in otto saranno a Grosseto per la fase finale: l’appuntamento è al Teatro degli Industri sabato 19 ottobre dalle 15 per le semifinali (ingresso libero) e domenica 20 ottobre alle 18 per la finale fra i tre semifinalisti scelti dalla giuria internazionale (ingresso: 10 euro; biglietti in prevendita chiamando il numero 333.5372994 e in vendita al botteghino del teatro dalle 17 di domenica). I finalisti si esibiranno dirigendo l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” con musiche di Mozart e Beethoven.

I semifinalisti

Gli otto semifinalisti sono Omar El Jamali (Marocco), James Henshaw (Inghilterra), Jayeon Ju (Corea), Brian Liao (Taiwan), Wilburn Lin (Usa), Ip Linus (Hong Kong), Xiang Liu (Cina), Keuntae Park (Corea).

«Manifestazioni di respiro internazionale come questa – commentano il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore alla cultura, Luca Agresti – non solo diffondono l’arte della musica, ma contribuiscono anche a incrementare il prestigio della nostra città e così Grosseto si afferma come centro di eccellenza artistica e culturale, capace di attrarre talenti da tutto il mondo. La nostra riconoscenza va a tutti gli organizzatori, al maestro Massimo Merone e al direttore artistico del concorso maestro Antonio Di Cristofano, che con dedizione alimentano questa bellissima tradizione culturale. In bocca al lupo ai finalisti, che certamente regaleranno emozioni uniche alla città. Grazie alla sinergia tra Comune, Orchestra “Città di Grosseto” e associazione musicale Scriabin, continuiamo a promuovere iniziative di altissimo valore che danno lustro a Grosseto e alla sua vita culturale».

«Anche quest’anno – dichiara Luigi Mansi, presidente dell’associazione Scriabin – 94 concorrenti provenienti da 36 nazioni tra cui 20 italiani e 10 donne partecipano a una competizione che avrà vita per la quarta volta nella nostra città, grazie all’infaticabile opera del maestro Di Cristofano e del maestro Merone. Tutti gli appassionati della musica di qualità devono essere grati a chi si dedica con passione ad un settore difficile e relativamente poco riconosciuto e sviluppato alle nostra latitudini, anche se negli ultimi tempi le scuole di direzione d’orchestra stanno sempre di più registrando la frequenza di giovani interessati e questo è un segnale positivo del rinnovato interesse per un settore che rappresenta il livello più elevato delle discipline musicali. Grosseto con questa manifestazione afferma la sua valenza culturale e diffonde il suo nome nel mondo dell’arte e ricorda un artista la cui vita è una ulteriore dimostrazione dell’universalità della musica. Plaudiamo alla quarta edizione di un concorso che si avvia a diventare prestigioso».

«Anche quest’anno – dichiarano il direttore artistico Antonio Di Cristofano e il direttore organizzativo Massimo Merone – l’organizzazione del concorso “Kussewitzky” è stata premiata dalla partecipazione di direttori d’orchestra provenienti da tutto il mondo. Ciò attesta nuovamente quanto l’attività musicale cittadina sia sotto lo sguardo di musicisti di formazione e attività internazionale. La collaborazione tra il Comune di Grosseto, l’Orchestra “Città di Grosseto”, l’associazione musicale Scriabin e le varie partnership ha dato i suoi frutti, portando nuovamente al centro degli eventi musicali internazionali la nostra città. La giuria internazionale, quest’anno presieduta dal maestro Romolo Gessi, ha svolto il suo lavoro selezionando, dopo una prima fase, otto semifinalisti che si sono contesi la partecipazione alla finale. Il concorso “Kussewitzky” continua ad essere un punto di riferimento di grande interesse per i direttori d’orchestra e per questa ragione è sempre più apprezzato in Italia e all’estero».

Giuria e premi

La giuria internazionale è composta da Romolo Gessi (Italia, presidente), Vito Clemente (Italia), Lorenzo Donati (Italia), Stefan Fraas (Germania), Juan Jose Navarro Hernandez (Spagna), Svilen Simeonov (Bulgaria) e Jan Milosz Zarzycki (Polonia).

Il primo premio dell’edizione 2024 del concorso internazionale “Kussewitzky” per direttori d’orchestra è una borsa di studio di 3.000 euro più targa, diploma e concerti; il secondo premio è una borsa di studio di 2.000 euro più targa e diploma; il terzo premio è una borsa di studio di 1.000 euro più targa e diploma; il premio “Orchestra Città di Grosseto” è una borsa di studio di 500 euro più diploma.