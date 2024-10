“Le case dell’arte”: torna la mostra dedicata ai libri illustrati per bambini

Grosseto. Torna la mostra “Le case dell’arte: storie di musei, collezionisti, artisti negli albi illustrati per bambini”, a cura di Petra Paoli.

Da giovedì 17 ottobre fino a domenica 24 novembre l’esposizione sarà al Polo culturale le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. L’ingresso è 5 euro, ridotto per i soci di Fondazione 3 euro.

In occasione dell’inaugurazione della mostra, giovedì 17 ottobre, è in programma la visita guidata dell’esposizione con Petra Paoli: l’appuntamento è alle 18 in via Vinzaglio. L’ingresso alla mostra e la visita sono gratuiti. Inoltre, sabato 19 ottobre alle 17.30, sempre in Clarisse, la curatrice terrà un laboratorio per i bambini (costo 6 euro). Per informazioni e prenotazioni tel. 0564.488066 o e-mail prenotazioni.clarisse@gmail.com.

L’esposizione è dedicata ai libri illustrati per bambini e all’approccio dei più piccoli all’arte in maniera immersiva e stimolante.

«Educare i bambini all’arte e alla scienza è molto importante – spiegano il presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari, e il direttore del Polo le Clarisse, Mauro Papa – per stimolare le nuove generazioni ad un approccio consapevole nei confronti delle attività museali. La Fondazione è lieta di riproporre l’iniziativa presentata a maggio, dedicata alle migliori pubblicazioni illustrate per bambini, curata dalla nostra consulente per la didattica dell’arte Petra Paoli».

La mostra

“Le case dell’arte” si compone una raccolta di oltre cento volumi che racconta l’arte ai bambini, ai ragazzi e agli adulti. Una mostra bibliografica che affianca alle opere d’arte esposte al Polo culturale Le Clarisse un secondo livello di lettura: quello delle illustrazioni.

L’educazione al visivo accompagna il processo evolutivo dei bambini e trova nell’albo illustrato il medium ideale.

«L’esperienza estetica – spiega Petra Paoli, consulente di Fgc e fondatrice di Odeon studio – che offre la raccolta di illustrazioni del museo è preziosa per bambini e ragazzi, che possono interagire con l’arte diventando protagonisti della visita. Dopo un’anticipazione a maggio di quest’anno, la mostra torna in Clarisse per accogliere nuovamente scuole e famiglie, arricchita di nuovi libri. Fondazione Grosseto Cultura ha creduto fortemente nel progetto ed è stato creato un fondo librario con le migliori uscite editoriali del panorama nazionale, che vanno ad aggiungersi ai libri ricevuti in donazione dall’Accademia Drosselmeier e dalla Bologna Children’s Book Fair, alle quali va un ringraziamento speciale, con l’auspicio che questo sia solo l’inizio di una collaborazione».