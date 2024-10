Industrilab: ecco tutti i laboratori in programma al Teatro degli Industri

Grosseto. Ad ottobre iniziano gran parte dei laboratori proposti dal Comune di Grosseto con i Teatri di Grosseto e coordinati dall’associazione Escargot. Una serie di iniziative mirata alla formazione di piccoli e grandi, con tante occasioni per condividere momenti di crescita, approfondimento e studio.

«Il teatro non è solo un contesto in cui assistere alle rappresentazioni – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti –, che siano esse spunti di riflessione o di divertimento. Il teatro è anche luogo di crescita, approfondimento e studio. La nuova stagione dei Teatri di Grosseto sposa a tutto tondo questo concetto, per la nostra amministrazione di fondamentale importanza, con un calendario di appuntamenti che affiancano gli spettacoli della stagione teatrale 2024/2025. Ci vogliamo soffermare proprio su questo aspetto, per riconoscere l’impegno di chi, ogni anno, con dedizione e creatività, lavora per garantire un’offerta culturale di qualità, coinvolgendo tutta la comunità, dai più piccoli ai più grandi. Ogni stagione teatrale è occasione di crescita per tutti i soggetti coinvolti. Ed è proprio questo l’obiettivo che ci siamo dati come amministrazione».

E, a rendere tutto questo realtà è l’associazione Escargot, che da anni collabora con i Teatri di Grosseto.

«Il teatro è il luogo delle storie, dei dubbi e delle domande – dicharano dall’associazione –. In teatro, anche da adulti, non si smette mai di giocare e imparare. La formazione serve a non dare niente per scontato, imparare a capire quel che si vede, sopra e sotto il palco, rinforzando il proprio essere parte di una comunità cittadina che prova gioia nell’apprendere. Per questo la nostra associazione ci tiene a offrire formazione per ogni età, per imparare a essere attori e pubblico, due facce della stessa medaglia».

I laboratori

Ed ecco quindi l’offerta formativa proposta per la stagione 2024/2025.

Si parte da IndustriLAB 2: il laboratorio per i bambini dai 10 ai 13 anni inizia giovedì 17 ottobre, dalle 18.00 alle 19.30, al Centro danza di Angela Scrilli in via Canada 1, con la prima lezione prova che sarà replicata giovedì 24 ottobre. Proprio come l’età a cui è dedicato, è un laboratorio di primi incontri e scoperte. Il primo confronto con una voce e un corpo che cambiano, con un gruppo tutto da conoscere, con quello che succede dietro le quinte e un testo e dei personaggi da rendere propri.

Venerdì 18 ottobre è la volta dei ragazzi e degli adulti.

Si inizia con AracNETeatro, dedicato ai ragazzi dai 14 ai 19 anni, dalle 14.30 alle 16.30, al Centro danza di Angela Scrilli, con la prima lezione aperta a tutti che sarà replicata venerdì 25 ottobre. Nel laboratorio i ragazzi e le ragazze si confronteranno con un testo in un lungo percorso di un intero anno, conoscendo anche tutte le fasi che portano alla messa in scena di uno spettacolo.

Poi, dalle 18 alle 19.30, la prova è dedicata agli adulti, sempre alla scuola di danza: un laboratorio aperto a tutti che permette di scoprire tutto ciò che serve per mettere in scena una commedia.

Per i più piccoli, dai 6 ai 10 anni, c’è IndustriLAB 1, che inizierà sabato 19 ottobre dalle 15 alle 17.30, al Teatro degli Industri, con la prima lezione di prova che si ripeterà sabato 26 ottobre, per poi continuare ogni sabato pomeriggio. Questo laboratorio sarà caratterizzato da musica, movimento scenico e danza, assieme al gioco.

Successivamente inizieranno i corsi di aggiornamento rivolti ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e DanzaLab, le prime lezioni del laboratorio di danza sono in programma il 9 e il 10 novembre.

Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare il numero 376.0824535 o inviare una mail a info@escargotgr.it.