“Tutto il bene del mondo”: Matteo Gracis presenta il suo libro

Grosseto. Martedì 26 novembre, Matteo Gracis sarà protagonista di un incontro organizzato da EmozionArti, ad apertura della rassegna “Visibile e invisibile – Il linguaggio del corpo e dei simboli“.

Quella del giornalista, divulgatore, direttore dell’Indipendente on-line, con l’occasione della presentazione del suo ultimo libro “Tutto il bene del mondo“, sarà un’analisi dettagliata di tutto ciò, un’immersione nel tenebroso momento storico che stiamo vivendo, ma anche un’occasione per suggerire con un pizzico di ironia gli atteggiamenti positivi da adottare per non chiudersi nella morsa della paura.

Ingresso previa prenotazione e offerta minima di 10.00 euro. L’ incasso della serata andrà a favore dell’associazione La Farfalla – Cure palliative Odv.

L’appuntamento è per martedì 26 novembre, nella sala conferenze di Villa Elena Mariam, in via Cimabue 115 a Grosseto, accanto a Villa Pizzetti.

Apertura del check-in alle 17.20, inizio dell’evento alle 18.00. Posti ancora disponibili

Per prenotare: cell. 347.5364188 (Pasqualino) o 328.7018383 (Francesco).

Per informazioni: https://facebook.com/events/s/matteo-gracis-presenta-tutto-i/1266500471046395/