“Rock Sympho Show”: i grandi miti della musica protagonisti al Teatro Moderno

Grosseto. Mercoledì 16 ottobre, alle 21, al Teatro Moderno di Grosseto, sarà possibile sperimentare la potenza del rock e la maestosità della sinfonia nel nuovo “Rock Sympho Show” della Prime Orchestra, che celebra un decennio di eccezionali performance musicali.

Il concerto

Nell’ambito di un grande tour europeo, i successi rock di giganti come Europe, Guns N’ Roses, Led Zeppelin, Ozzy Osbourne, Metallica, Scorpions, Queen, Aerosmith, Bon Jovi, AC/DC, Muse, Soad, Nirvana, Rhcp e altri, suoneranno in un modo nuovo grazie ad un’orchestra sinfonica crossover unica. Sarà una potente combinazione di un’orchestra classica, un gruppo rock, un gruppo corale, eccellenti cantanti sotto la guida di un direttore d’orchestra carismatico: un totale di 35 artisti. Sarà possibile immergiersi in un mondo in cui i classici incontrano il rock, creando un’incredibile sinergia di suoni ed emozioni.

L’orchestra

La Prime Orchestra, che ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo, utilizza la moderna tecnologia audio, luci, schermi Led ed effetti speciali per creare uno spettacolo indimenticabile. Le loro esibizioni si distinguono per brillantezza, energia, professionalità e suono unico, che continuano ad attrarre nuovi fan.

La raccolta fondi e aiuti all’Ucraina

“I fondi raccolti durante il tour verranno utilizzati per aiutare le persone vittime dell’aggressione russa in Ucraina – spiegano gli organizzatori -. Un enorme ringraziamento a tutti gli spettatori per il loro aiuto”.

Prime Orchestra non è solo un’orchestra crossover unica, che esegue perfettamente successi di musica mondiale nei propri arrangiamenti, ma è anche composta da veri patrioti e benefattori che aiutano l’Ucraina nella lotta contro l’aggressione russa.

Dal maggio 2022, quando è stato possibile evacuare i musicisti da Kharkiv, che soffriva di continui bombardamenti, la Prime Orchestra ha tenuto concerti a sostegno dell’Ucraina in vari Paesi europei.

L’orchestra organizza una raccolta fondi per gli ucraini che soffrono a causa della guerra. Grazie ai concerti e all’aiuto del pubblico interessato, l’orchestra ha inviato in Ucraina decine di tonnellate di cibo, 50 generatori di benzina, attrezzature mediche e forniture per disabili, medicinali, vestiti, alimenti per bambini e altro ancora.

Con i fondi raccolti grazie ai concerti, l’orchestra ha acquistato e inviato due ambulanze a Kharkiv, sono stati forniti vari aiuti alle organizzazioni di salvataggio degli animali. Per i partner del centro di riabilitazione “Unbreakable” di Lviv, l’orchestra invia costantemente fondi per l’acquisto di attrezzature mediche per il recupero dei feriti. Inoltre, l’orchestra ha acquistato un autobus speciale con idroascensore e simulatori di riabilitazione per ripristinare la mobilità per i feriti amputati in cura all’ospedale clinico di Kiev.

Per le missioni di evacuazione nell’Ucraina orientale, l’orchestra ha acquistato e consegnato un autobus a quattro ruote motrici e tre fuoristrada sanitari. Anche il centro di logopedia per bambini “Neuronchiki”, nella città di Irpin, ha ricevuto assistenza finanziaria dall’orchestra. Recentemente, con i fondi raccolti grazie ai concerti, è stato costruito un “ospedale mobile” completamente attrezzato e inviato nella zona di guerra, dove i medici salveranno le persone dai feriti.

Nel 2024-2025 l’orchestra continuerà le sue attività di beneficenza, mentre continua la terribile guerra in Ucraina. Ai concerti, chi lo desidera, potrà partecipare alla raccolta fondi per la “clinica mobile”, attrezzature per la riabilitazione dei feriti e per il trasporto di evacuazione.

Esibizioni e numerose interviste con giornali, radio e televisione europei offrono agli artisti l’opportunità di trasmettere il punto principale: “Non dimenticare, nelle vicinanze è in corso una terribile guerra, l’Ucraina ha bisogno di aiuto”.

“Non suoniamo solo musica, raccontiamo storie. Storie su come viviamo, come amiamo, come combattiamo. Vogliamo che i nostri spettatori non solo ci ascoltino e ci guardino, ma anche che ci sentano, entrino in empatia con noi. Vogliamo che i nostri spettacoli non siano solo intrattenimento, ma anche ispirazione, sostegno, solidarietà, una missione”, afferma il direttore della Prime Orchestra, Denys Doroshenko.