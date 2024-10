“Eravamo Dee”: al via la mostra di Manola Gazzarri alla galleria Eventi

Grosseto. L’associazione culturale Eventi organizza, alla galleria Eventi, in via Varese 16, a Grosseto, sabato 19 ottobre, alle 17.30, l’inaugurazione della mostra personale dell’artista Manola Gazzarri: “Eravamo Dee”.

Il titolo della mostra si riferisce alle opere recenti della Gazzarri, che attingono alla mitologia e alle testimonianze di antiche civiltà per denunciare la sacralità femminile perduta. In un periodo di continui maltrattamenti psicologici e fisici, che troppo spesso si trasformano in femminicidi, le dee dipinte e scolpite vogliono ricordare alle donne che è giunto il momento di riprendersi il dovuto rispetto.

La mostra resterà aperta tutti i giorni, ad ingresso gratuito, fino al 26 ottobre con orario dalle 17.30 alle 19.30.