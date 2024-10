“Storie di cinema”: torna la scuola di cinema, presentazione dei corsi alle Clarisse

Grosseto. Lunedì 14 ottobre, alle 17, nella sala conferenze del Polo culturale Le Clarisse si terrà la lezione inaugurale, aperta al pubblico e gratuita, della scuola “Storie di cinema di Grosseto – Laboratorio per filmaker e attori”, diretta da Francesco Falaschi e Alessio Brizzi.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Fondazione Polo universitario grossetano.

Alla “scuola di cinema darà infatti un importante apporto con una masterclass sull’analisi del testo filmico, il professor Guglielmo Moneti docente del corso di laurea in Scienze storiche e del patrimonio culturale dell’Università di Siena, che è possibile frequentare a Grosseto nella nuova sede al Polo culturale Le Clarisse, in via Vinzaglio 27.

I corsi

I corsi di svolgeranno a Grosseto da ottobre 2024 ad aprile 2025, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze; le iscrizioni rimarranno aperte fino al 21 ottobre.

Nell’occasione sarà presentato il programma del nuovo corso di montaggio, che affiancherà quelli storici di regia, sceneggiatura e recitazione. Sarà proiettato anche “900 metri”, cortometraggio realizzato dagli allievi di recitazione e regia sceneggiatura a giugno 2024.

Il percorso di montaggio potrà anche essere attivato separatamente se ci sarà un congruo numero di studenti e si svolgerà sul programma Da Vinci Resolve. Durante i corsi saranno realizzati corti scritti, diretti, montati e interpretati dagli allievi con il coordinamento dei docenti.

Il laboratorio di recitazione sarà condotto dall’attrice Arianna Ninchi.

I laboratori per filmaker, condotti da Alessio Brizzi e Francesco Falaschi, sono propedeutici ad una formazione adeguata alla realizzazione di un cortometraggio. Forniscono nozioni teorico-pratiche sul linguaggio filmico e sulle fasi di lavorazione del film, dalla sceneggiatura al montaggio attraverso la regia e la realizzazione delle riprese (durata 40 ore). Per questo corso sono previste due borse di studio per studenti e due per docenti.

Gli aspiranti attori, dopo una formazione di base mirata alla recitazione cinematografica, avranno un ruolo importante in un corto e nei monologhi filmati, elementi utili per costruire uno showreel. La collaborazione con Proteo fare sapere, soggetto qualificato per la formazione, permetterà di attestare la partecipazione degli insegnanti come corso di aggiornamento.

Tutti i laboratori certificano la partecipazione creativa alla realizzazione di corti, esperienza utile per provare ad accedere a scuole nazionali o internazionali.

I corti della scuola di cinema hanno partecipato nel tempo ad importanti festival, tra i quali Fano film festival, Giffoni film festival, Festival internazionale di Genova, festival internazionale Ca’ Foscari Venezia, Capalbio film festival, Clorofilla, Cannes short film festival, festival Lo Spiraglio e Popcorn festival.

I corti “Ho tutto il tempo che vuoi”, acquistato da Raicinema Channell e disponibile su Raiplay e “Non lo farò più”, sulla violenza di genere, scritti e realizzati collegialmente, hanno vinto numerosi premi.

I corsi si svolgeranno nei locali della Mediateca della Maremma al Chiasso degli Zuavi a Grosseto, dove, oltre a una sala per le lezioni, la scuola di cinema avrà a disposizione una sala di proiezione.

Informazioni: associazione Storie di cinema Aps (www.storiedicinema.it, scuolastoriedicinema@gmail.com)