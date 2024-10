Musica e solidarietà: gli allievi dell’Istituto musicale in concerto per la Pediatria

Grosseto. Domenica 13 ottobre, alle 17, alla parrocchia Maria Ss. Addolorata (in via Papa Giovanni XXIII 4, a Grosseto), gli allievi dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannett”i si esibiranno in concerto.

La scuola, diretta dal maestro Antonio Di Cristofano, sarà protagonista di un pomeriggio dedicato alla solidarietà: l’appuntamento infatti è stato organizzato dall’istituto di Fondazione Grosseto Cultura assieme alla Pro Loco Marina di Grosseto e Principina a mare per raccogliere fondi destinati all’acquisto di apparecchiature elettromedicali per la cura dei piccoli pazienti del reparto di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale Misericordia di Grosseto. L’ingresso al concerto è gratuito, ma nell’occasione sarà venduto il calendario Pediatria 2025 con le opere di Armando Orfeo, Germano Paolini, Carlo Bonazza.

Alcuni degli allievi del “Giannetti” si esibiranno in brani di Beethoven, Mozart, Chopin, Rossini, Haydn dimostrando la loro bravura di fronte al pubblico.

«Siamo felici di collaborare a questo bellissimo progetto – spiega il direttore dell’istituto Antonio Di Cristofano –: aiutare il prossimo mettendo a disposizione le proprie capacità è un messaggio importante per tutti i nostri allievi».