“A Cristina”: la Corale Puccini in concerto per commemorare Maria Cristina Magini

Grosseto. Questa sera, venerdì 11 ottobre, alle 21, nella chiesa dell’Addolorata (in via Papa Giovanni XXIII a Grosseto, chiesa parrocchiale del quartiere dove la Corale Puccini ha la propria sede), si svolgerà un concerto del tutto peculiare che, per certi versi, è più una dedica e un “fare coro”.

“Una dedica a Maria Cristina Magini a un mese dalla sua scomparsa. Ma non solo – si legge in una nota della Corale Puccini -. Dei 110 anni di storia della Corale, oltre cinquanta hanno goduto della presenza di Cristina, il cui essere accudente, disponibile, amica, impulsiva sì, ma perchè appassionata e, poi, comunque dolce, è testimoniato dalla presenza tra di noi questa sera anche di tanti ‘ex coristi’, ammesso che esistano ontologicamente ex coristi come abbiamo scritto sui social”.

“Ebbene, questa serata non è solo una dedica, ma vuole essere un modo di dire a Fabio, a Lorenzo, ai familiari tutti che sì, noi ci siamo, cantiamo in coro ma …siamo un coro, non solo inteso come gruppo di persone che cantano, ma anche in qualche misura come famiglia allargata e, stasera come non mai, non è un modo di dire, ma di essere – termina il comunicato –. Ci saremo tutti, inclusi il pianista Matteo Ronzini, l’organista Alessandro Mersi, il maestro preparatore Luca Bernazzani, il direttore maestro Walter Marzilli, membri del consiglio direttivo con il presidente Girolamo Lubrani. Saranno eseguiti brani rappresentativi del repertorio eseguito negli ultimi oltre 50 anni”.