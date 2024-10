Scriabin Concert Series: piano recital di Filippo Tronchi nella Chiesa dei Bigi

Grosseto. Il nuovo appuntamento con la rassegna Scriabin Concert Series, organizzata dall’associazione musicale Scriabin presieduta da Antonio Di Cristofano con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, è in programma sabato 12 ottobre alle 17.30 nella Chiesa dei Bigi.

Il concerto

Il piano recital sarà del giovane musicista Filippo Tronchi, che si esibirà in un programma che prevede l’esecuzione della “Sonata nr. 11 in La maggiore” di Mozart e i “24 preludi, Opera nr. 28” di Chopin. Il biglietto d’ingresso al concerto costa 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale a 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”) e comprende la visita al Museo Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 392.1019472. Per ringraziare i sostenitori, sarà dato loro il diritto di prelazione sull’acquisto dei biglietti che potrà essere comprato tre giorni prima del concerto, il mercoledì. Dal giovedì al sabato sarà dato spazio agli altri spettatori.

Filippo Tronchi

Filippo Tronchi nasce nel 2007 a Grosseto, dove inizia a studiare il pianoforte all’età di tredici anni. Qui frequenta l’istituto musicale del Polo Bianciardi, allievo della professoressa Gloria Mazzi. Nel 2021 partecipa al progetto “Recondite Armonie” per cui si esibisce per la prima volta nella chiesa della Misericordia e poi al Teatro degli Industri.

Nel 2022 è il vincitore della rassegna musicale San Vincenzo come primo premio assoluto in duo e primo premio solista, nello stesso anno vince anche il primo premio al concorso musicale provinciale a Grosseto e si esibisce al Teatro dei Concordi di Campiglia Marittima. Nel 2023 tiene il suo primo concerto per la stagione musicale “Note al chiaro di luna” di Castiglione della Pescaia ed è solista al nella quarta edizione di Agimus Grosseto “Giovani in musica”.

Nell’ottobre del 2024 parteciperà alla cerimonia di premiazione del concorso per la composizione Awards Leonardi 4 Children Competition 2023 a Bruxelles per aver vinto il primo premio.