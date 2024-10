“Le strepitose donne di Shakespeare”: lo spettacolo in scena al Teatro Castagnoli

Scansano (Grosseto). Domenica 13 ottobre, alle 17.00, presso al Teatro Castagnoli di Scansano, andrà in scena “Le strepitose donne di Shakespeare”.

L’evento è promosso dall’Auser territoriale di Grosseto con il patrocinio del Comune di Scansano. Sul palco, l’attore e regista Giacomo Moscato sarà affiancato dall’attrice Laura Sbrana Adorni. Le musiche dal vivo per chitarra, bouzouki e liuto, saranno affidate al maestro Paolo Mari.

Lo spettacolo

Da Caterina (“La bisbetica domata”) a Lady Macbeth (“Macbeth”), da Beatrice (“Molto rumore per nulla”) a Lady Anne (“Riccardo III”), da Giulietta (“Romeo e Giulietta”) a Madama Ford (“Le allegre comari di Windsor”), le figure femminili delle opere di William Shakespeare si sono sempre distinte per la loro intelligenza, il loro carattere, la loro forza e la loro sensibilità e, in questo spettacolo, vengono riproposte in una chiave che coinvolgerà il pubblico e farà scoprire o riscoprire storie senza tempo che hanno lasciato il segno nella storia del teatro e nell’immaginario collettivo.

Questo spettacolo, tramite le tecniche dello storytelling, ripercorre le storie delle commedie e delle tragedie del Bardo e, mediante le interpretazioni attoriali, presenta al pubblico le scene più significative di ogni strepitosa donna di Shakespeare.

L’ingresso sarà gratuito.