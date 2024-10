“Concerti del Granduca”: il Kaleido Trio protagonista del primo appuntamento

Grosseto. Inizio con il botto per la sessione autunnale dei “Concerti del Granduca”, nell’ambito del cartellone del 34° festival “Music & Wine”, sotto la guida del maestro Giovanni Lanzini, domenica 13 ottobre alle 17.30 nel Salone delle Feste dell’Hotel Granduca, in via Senese a Grosseto.

Protagonista assoluto del pomeriggio sarà il Kaleido Trio, formazione di caratura internazionale formata da Yuri Ciccarese al flauto, Raffaele Bertolini al clarinetto basso e da Gianni Fassetta alla fisarmonica, con uno spettacolare programma che spazierà dalla più bella musica da film fino al tango di Astor Piazzolla e di Richard Galliano.

Il concerto

Il concerto si aprirà infatti con alcuni di brani più conosciuti di Nino Rota, tratti dai film più famosi di Fellini, per poi proseguire con tre fra i brani più iconici di Ennio Morricone, quali “The Mission”, “C’era una volta il West” e “Nuovo Cinema Paradiso”, per poi proseguire con Nicola Piovani (“La vita è bella”) e chiudere quindi la prima parte dello spettacolo con i temi più cari e conosciuti da “Le avventure di Pinocchio” di Fiorenzo Carpi.

La seconda parte del concerto si aprirà poi con alcune delle arie più famose da La Traviata di Giuseppe Verdi per poi dirigersi verso il Novecento, dapprima con alcuni dei tanghi più famosi di Astor Piazzolla e successivamente con il famoso “Tango pour Claude” di Richard Galliano, che di Piazzolla ne è il degno erede.

Il ricco programma musicale si concluderà quindi con la famosissima e virtuosistica Danza ungherese n° 5 di Brahms a suggellare uno spettacolo estremamente accattivante e virtuosistico eseguito da musicisti di chiara fama internazionale e con una lunga esperienza alle spalle.

Dopo il diploma hanno infatti maturato la propria formazione artistica con maestri di chiara fama (Lips, Zubintskj, Bennett, Gallois, Balint, Mariozzi, Pay, solo per citarne alcuni) e numerosi sono stati i riconoscimenti ottenuti nei vari concorsi ai quali hanno partecipato. Come solisti ed in vari ensemble si sono esibiti in importanti festival in Italia e all’estero ottenendo, oltre ai lusinghieri apprezzamenti del pubblico, anche note di merito da parte della critica giornalistica specializzata.

Un appuntamento, insomma, al quale sarà difficile saper rinunciare e che sarà reso ancora più allettante dalle particolari offerte proposte dall’Hotel Granduca dove i concerti si svolgono. Infatt, anche quest’anno l’ingresso ai concerti rimane gratuito (con prenotazione obbligatoria al numero 333.9905662 o all’e-mail amiquart@gmail.com), mentre l’hotel, in occasione di ciascun concerto, proporrà al pubblico la possibilità di poter cenare con gli artisti dopo lo spettacolo nel proprio ristorante “La Limonaia” al prezzo speciale di 25 euro. La formula, denominata “La domenica in città”, comprende anche, per chi lo vorrà e prima dello spettacolo, la possibilità di poter accedere alla spa a soli 15 euro invece di 25 euro.

Ulteriori informazioni sull’evento alla pagina del Festival: www.musicwinefestival.it