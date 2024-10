“Cultura è Salute 3.0”: l’Acat aderisce al progetto, il programma delle visite guidate

Grosseto. L’Acat Grosseto Nord partecipa al progetto “Cultura è Salute 3.0”, organizzato dall’Associazione regionale Club alcologici territoriali in collaborazione con la Federazione dei beni culturali, cofinanziato dal Cesvot Toscana.

Il progetto

Il progetto intende far conoscere i luoghi della cultura meno frequentati, ma non per questo meno importanti: il programma prevede cinque momenti di riflessioni in luoghi diversi che si trovano nel sud est della Toscana.

Tutti i programmi prevedono, al mattino momenti di confronto e una parte di presentazione del tema con conduttore e una parte di discussione in plenaria, nel pomeriggio le visite a:

Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” e scavi etruschi di Vetulonia;

cattedrale e Fonte dell’Abbondanza di Massa Marittima;

Museo Fattori di Livorno;

scavi di Roselle.

La chiusura del percorso sarà a Firenze, dove ci sarà un confronto sui temi:

“Cosa siamo disposti a fare per promuovere la nostra cultura”;

“Quanto ci sentiamo comunità”.

“Inizieremo sabato 12 ottobre al museo civico a Vetulonia – si legge in una nota dell’Acat Grosseto Nord –, per questo siamo grati a tutti coloro che renderanno possibile questo evento; un ringraziamento particolare all’amministrazione del Comune di Castiglione della Pescaia, che subito si è resa disponibile fin da subito, supportandoci e mettendoci a disposizione ciò di cui abbiamo bisogno”.