“Ancora un minuto”: ecco il nuovo romanzo dello scrittore grossetano Daniele Pratesi

Grosseto. Daniele Pratesi, scrittore maremmano, sarà in libreria dal 25 ottobre 2024 con la sua seconda opera: “Ancora un minuto”.

Dopo tanti anni passati a scrivere racconti, nel 2023 ha esordito con il suo primo libro: “Guarda dove vai” (Bookabook editore). Il libro ha venduto oltre seicento copie ed ha ricevuto una Menzione d’onore al premio letterario nazionale Città di Grosseto “Amori sui Generis”.

Il romanzo

Il nuovo romanzo, ambientato nella Milano di oggi, racconta la storia di Giuseppe e Noemi. Lui è un uomo che fino a quel momento non ha mai smesso di pensare al lavoro e alla sua vita privata. Lei, una donna che fin da piccola ha incominciato a credere al sentimento dell’amore e all’idea della famiglia. Quando nella loro vita entrerà Nora, una donna in carriera, bella e determinata, tutto diventerà più difficile. Noemi cadrà in crisi. Giuseppe si troverà a scegliere tra il lavoro e l’inseguimento della donna amata. La storia continuerà tra continui tira e molla e analisi introspettive dei due protagonisti. Gli amici riusciranno a dare ad entrambi la forza per ritrovarsi. Proprio quando Giuseppe e Noemi sembrano aver trovato l’equilibrio e la convinzione di stare insieme, la vita li metterà di fronte ad una situazione più grande di loro. Soltanto tirando fuori l’amore che l’uno prova per l’altra riusciranno ad affrontare ciò che il destino gli ha messo davanti.

L’autore

Daniele Pratesi nasce a Grosseto nel 1981 e vive in Maremma con la sua famiglia. Laureato in Scienze politiche, attualmente lavora nel mondo del turismo come hospitality manager, in un’azienda vitivinicola. Dopo aver pubblicato alcuni suoi racconti in antologie e su varie riviste letterarie, esordisce con il suo primo romanzo “Guarda dove vai” (Bookabook editore). Il libro ha ricevuto una Menzione speciale come opera ritenuta meritevole di lode e riconoscimento al quinto premio letterario nazionale Città di Grosseto “Amori sui generis”.

Nella casa editrice “Edizioni Efesto” ha trovato chi ha creduto in lui e nella sua storia.

Il libro sarà disponibile in tutte le librerie di Italia dal 25 ottobre e in tutti gli store online come Amazon, Ibs, Feltrinelli.