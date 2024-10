“Rock Sympho Show”: i grandi miti della musica protagonisti al Teatro Moderno

Grosseto. Mercoledì 16 ottobre, alle 21, al Teatro Moderno di Grosseto, sarà possibile sperimentare la potenza del rock e la maestosità della sinfonia nel nuovo “Rock Sympho Show” della Prime Orchestra, che celebra un decennio di eccezionali performance musicali.

Il concerto

Nell’ambito di un grande tour europeo, i successi rock di giganti come Europe, Guns N’ Roses, Led Zeppelin, Ozzy Osbourne, Metallica, Scorpions, Queen, Aerosmith, Bon Jovi, AC/DC, Muse, Soad, Nirvana, Rhcp e altri, suoneranno in un modo nuovo grazie ad un’orchestra sinfonica crossover unica. Sarà una potente combinazione di un’orchestra classica, un gruppo rock, un gruppo corale, eccellenti cantanti sotto la guida di un direttore d’orchestra carismatico: un totale di 35 artisti. Sarà possibile immergiersi in un mondo in cui i classici incontrano il rock, creando un’incredibile sinergia di suoni ed emozioni.

L’orchestra

La Prime Orchestra, che ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo, utilizza la moderna tecnologia audio, luci, schermi Led ed effetti speciali per creare uno spettacolo indimenticabile. Le loro esibizioni si distinguono per brillantezza, energia, professionalità e suono unico, che continuano ad attrarre nuovi fan.

La raccolta fondi

“I fondi raccolti durante il tour verranno utilizzati per aiutare le persone vittime dell’aggressione russa in Ucraina – spiegano gli organizzatori -. Un enorme ringraziamento a tutti gli spettatori per il loro aiuto”.