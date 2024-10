“Trame Off”: ecco il vincitore della Call for Artists di Clan

Grosseto. – L’associazione Clan annuncia l’esito della Call for Artists per la quarta edizione del progetto “Trame Off”, una residenza d’artista che si svolgerà dal 15 al 18 ottobre al centro culturale Molino Hub di Grosseto.

L’iniziativa, dedicata a progetti creativi sperimentali per giovani artisti under 35, è realizzata in collaborazione con l’Istituzione Le Mura e con il contributo della Regione Toscana nell’ambito di Toscanaincontemporanea2024, parte del progetto Giovanisì per l’autonomia dei giovani della regione.

Il progetto Toscanaincontemporanea si propone di supportare eventi d’arte contemporanea di grande rilevanza a livello regionale, nazionale e internazionale, promuovendo al contempo lo sviluppo di sistemi locali che coinvolgano attivamente le comunità e il territorio. Tra i suoi obiettivi principali c’è anche l’impegno a valorizzare e promuovere giovani artisti, prevalentemente sotto i 35 anni, sia italiani che internazionali, che operano in Toscana.

Il vincitore

Il 29 settembre scorso si è ufficialmente chiusa la open call che era stata lanciata il 16 settembre, con un buon riscontro da parte della comunità artistica. La commissione esaminatrice, composta da Mara Pezzopane, Giada Breschi, Carlotta Tilli (Clan) e dalle artiste toscane under 35 Costanza Rosi e Chiara Coli, si è riunita il 2 ottobre e ha decretato all’unanimità l’artista Carlo Pio Guerra con “Nazca-Un esperimento di racconto collettivo” vincitore di questa edizione.

Carlo Pio Guerra, originario di San Giovanni Rotondo, ma fiorentino d’adozione, si è così aggiudicato un premio di 500 euro e una residenza artistica di quattro giorni a Grosseto, durante la quale realizzerà il suo progetto site-specific per la “piazza bassa” del Molino Hub (al “Cinghialino” sulle Mura medicee). L’esito del lavoro verrà presentato al pubblico il 18 ottobre durante un evento conclusivo aperto a tutta la cittadinanza.

L’associazione Clan ringrazia “tutti gli artisti e le artiste che hanno partecipato al bando” e attende “con grande entusiasmo la creazione dell’opera, invitando sin da ora i cittadini di Grosseto a segnare la data del 18 ottobre sul proprio calendario per non perdere l’occasione di scoprire questa nuova, originale installazione artistica”.

Per ulteriori dettagli sull’evento del 18 ottobre e per restare aggiornati sulle future iniziative di Clan, è possibile seguire i suoi aggiornamenti sui social media: Facebook e Instagram @collettivoclan. Contatti: info@collettivoclan.it.