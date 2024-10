“Un pomeriggio, Adamo”: un racconto musicale per rendere omaggio ad Italo Calvino

Venerdì 18 ottobre, alle 21, verrà presentato per la prima volta a Grosseto, sul palco del Teatro degli Industri, il racconto musicale “Un pomeriggio, Adamo” su testo di Italo Calvino e musiche di Francesco Iannitti Piromallo.

Un evento unico, emozionante, divertente, ironico, un trionfo di amore per la natura, per gli animali, per la vita.

Si tratta di una serata di grande interesse sotto più profili, quello letterario, vista l’importanza rivestita dalla figura di Italo Calvino nella letteratura del ‘900, ed anche sotto il profilo botanico ed ambientalista.

Lo spettacolo

Su testi di Italo Calvino, scelti dal professor Stefano Adami, letterato e studioso delle opere di Italo Calvino, il maestro Francesco Ianniti Piromallo, compositore e docente, artista fervente e sensibile, ha elaborato una partitura musicale, che il 18 ottobre verrà eseguita nel suggestivo scenario del Teatro degli Industri. Lo stesso lavoro “Un pomeriggio, Adamo”, in occasione del centenario dalla nascita di Calvino, era stato presentato il 15 ottobre 2023, in prima assoluta a Roma, al museo Canonica, a villa Borghese, promosso dall’assessorato alla cultura del Comune di Roma e dalla Sovraintendenza capitolina, nell’ambito della rassegna “Calvino 100 Roma”, ed accolto con entusiasmo da parte del pubblico e della critica.

La narrazione di “Un pomeriggio, Adamo” si svolge intorno alla figura reale di un giovanissimo Libero Guglielmi, che fu prima giardiniere di casa Calvino e poi botanico. Nel racconto Libereso, al tempo fanciullo, intesse una storia d’amore con la giovane cameriera della famiglia, partecipandole la sua passione botanica, con doni improbabili colti e raccolti nel meraviglioso giardino… bisce, ramarri e rospetti, spuntati tra dalie, nasturzi, foglie umide e terriccio.

Se un’impronta ‘naturalistica/ambientalista’ è riconoscibile in molte opere di Calvino, in “Un pomeriggio, Adamo”, diventa la nota dominante su cui il giovane scrittore compone interamente il brano.

Un’esperienza magica che, attraverso un percorso botanico, propone un tema ambientale, di grande attualità, un racconto in cui Libereso incarna gli ideali del rispetto e dell’amore profondo per la natura e per i suoi animali, quasi identificandosi con essa. A chiusura dello spettacolo, il professor Adami ha scelto di aggiungere anche la lettura del passo finale di un altro racconto di Italo Calvino, “La strada di San Giovanni“. In questo secondo breve estratto, lo scrittore, da adulto, rivede le sue terre, i luoghi della sua gioventù, della Sanremo di allora, e li saluta, nostalgicamente, per rivolgersi a quel mondo, a quei lidi lontani che lo attendono.

La rappresentazione al Teatro degli Industri di venerdì 18 ottobre vedrà la partecipazione della Vivace Orchestra giovanile di Grosseto, diretta dal maestro Massimo Merone, il reading dell’attore Pietro De Silva, che ha partecipato a numerosi film di successo (come “La vita è bella” di Roberto Benigni, “Nessuno mi può giudicare” con Paola Cortellesi, etc.) e una “performance” del mimo fiorentino Grey The Mime (Luigi Benassai). Sarà una grande serata in cui la cultura si sposerà con la leggerezza, tanto cara ad Italo Calvino, unitamente al divertimento, all’ironia ed alle emozioni.

L’evento è realizzato con il contributo e la collaborazione del Comune di Grosseto, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e grazie agli sponsor che sostengono l’attività di divulgazione culturale ed artistica dell’associazione Musica & Vita Aps: edicola La Vasca, Tosco Intermedia soluzioni immobiliari, Banca Tema, Assicurazioni Generali agenzia di viale Manetti a Grosseto.

I biglietti

Il costo del biglietto intero è di 12 euro, mentre quello ridotto, per i soci di Musica & Vita Aps e per i soci dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, costa 10 euro; infine 8 euro è il corso del biglietto per tutti gli studenti delle scuole di Grosseto.

Prevendita dei biglietti all’edicola La Vasca, in piazza Fratelli Rosselli a Grosseto, e la sera stessa dello spettacolo al Teatro degli Industri, dalle 20.

Per informazioni e prenotazioni: cell. 347.5152908.