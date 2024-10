Festival “Music & Wine”, tornano “I Concerti del Granduca”: il programma

Grosseto. Dopo i concerti estivi alle Terme Marine, ritornano a grande richiesta gli appuntamenti autunnali de “I Concerti del Granduca”, ultimo scorcio del 34° festival “Music & Wine”, sotto la guida del presidente dell’associazione Amici del Quartetto Giovanni Lanzini.

Il programma

Il primo appuntamento è previsto per domenica 13 ottobre prossimo alle 17.30 nella Sala Azzurra dell’Hotel Granduca in via Senese a Grosseto. con il Kaleido Trio, formazione di caratura internazionale formata dal flautista Yuri Ciccarese, Raffaele Bertolini al clarinetto basso e dal fisarmonicista Gianni Fassetta, con un programma che spazia dalla più bella musica da film fino al tango di Astor Piazzolla e di Richard Galliano.

Non saranno certamente da meno, in quanto a bravura degli artisti e qualità dei programmi musicali, gli appuntamenti successivi.

Domenica 10 novembre a salire sul palco della Sala Azzurra toccherà al trio di chitarre Estampas, formato da Gianni Cesarotto, Julia Nagy e Carla Tessari, che si presenteranno con un colorito viaggio musicale in Sudamerica, mentre per il 1° dicembre è atteso l’Alkemia Trio, formato dalla soprano Paola Matarrese e dai chitarristi Rita Casagrande e Riccardo Almagro, con il proprio spettacolo “Le magie del Re bambino”, una dolcissima carrellata tutta dedicata alle più belle e famose melodie natalizie.

Un programma, insomma, molto vario ed accattivante, quello che gli Amici del Quartetto hanno preparato anche per questo autunno e che sarà reso ancora più allettante dalle particolari offerte proposte dall’Hotel Granduca, dove i concerti si svolgono.

Infatti, anche quest’anno l’ingresso ai concerti rimane gratuito (con prenotazione obbligatoria al numero 333.9905662 o alla e-mail amiquart@gmail.com), mentre l’hotel, in occasione di ciascun concerto, proporrà al pubblico la possibilità di poter cenare con gli artisti dopo lo spettacolo all proprio ristorante “La Limonaia” ad un prezzo speciale. La formula, denominata “La domenica in città” comprende, per chi lo vorrà e prima dello spettacolo, di poter accedere alla spa dell’hotel, sempre a condizioni molto vantaggiose.

Ulteriori informazioni sull’evento alla pagina del Festival: www.musicwinefestival.it