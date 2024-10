“EdicolAcustica Meltin’Pub”: Charlotte Cardinale protagonista della seconda puntata

Grosseto. La cantautrice siciliana Charlotte Cardinale è la protagonista della seconda puntata di “EdicolAcustica Meltin’Pub”, il nuovo format made in Grosseto.

Per seguire la puntata l’appuntamento è sabato 5 ottobre alle 21,30 su Icaro Tv, emittente dell’Emilia Romagna, e in live streaming sul sito www.icaroplay.it. In alternativa si può scaricare sul proprio telefonino l’app Icaro Play e seguirla sempre in live streaming.

Nata nel 1995, Charlotte Cardinale è una cantante, cantautrice e produttrice siciliana. Inizia a cantare già da bambina, frequenta il conservatorio di Palermo e a diciannove anni si trasferisce a Roma. Si definisce “barocca come Palermo e artistica come Roma” e vive tra la contemporaneità dei social e un tuffo negli anni ’90. Anticipato dai singoli del 2023, in primavera è uscito il suo primo Ep, “Intenzioni migliori”, per l’etichetta Nicotina Dischi/Ada Music, un progetto che presenta influenze della musica elettronica, del pop sperimentale, della dark wave e delle strumentali rap moderne. Il suo sogno è “scrivere un bell’album che descriva il mio mondo attraverso messaggi importanti, fare un tour bellissimo e coinvolgente, creare uno spettacolo live creativo e personale, fare musica con tanti artisti diversi e condividere le nostre visioni”.

La puntata

Il tema della seconda puntata è “La tecnologia”. Oltre a scoprire il mondo sonoro e il percorso di Charlotte Cardinale, la puntata propone il talento della cantante e cantautrice Irene Biagioli, ospita il coreografo Mimmo Saracino e propone un contributo video del fotografo d’arte e scrittore Fred Chiosso, figlio di Leo Chiosso, il grande autore e paroliere che ha firmato i testi di Fred Buscaglione e scritto per Mina e Gaber.

Conduce Alberto Guazzi con Cristiano Bocchi e Daniele Sgherri; in collegamento da Milano Marco D’Alò. Fondamentale il contributo della band residente The mindcats, che suona dal vivo tutti i brani della puntata, registrata a marzo nei locali dell’Isle of Skye Pub di Grosseto. Direttrice di produzione Marcella Barbini; regia di Federico Cosci.

La serie è prodotta dalle associazioni Stop e Dintorni e EdicolAcustica Aps grazie al contributo fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e alla collaborazione di Banca Tema, che hanno sostenuto le spese vive di produzione.

Informazioni sulla pagina Facebook EdicolAcustica.