“Il sogno del cavallo azzurro”: al via la mostra alle Clarisse

Grosseto. In occasione del “Festival del Cavallo” a Grosseto, il Polo culturale le Clarisse presenta la mostra “Il sogno del cavallo azzurro”, che celebra due avvenimenti: la manifestazione “Il sogno del cavallo” e l’opera “Marco Cavallo”, che hanno legato la figura del cavallo alle forme espressive artistiche.

La manifestazione d’arte internazionale “Il sogno del cavallo” è stata realizzata a Grosseto nel 1995, riunendo opere d’artisti internazionali chiamati a creare opere riflettendo e giocando sul tema del cavallo, interpretato sia come animale sia come elemento onirico. La rassegna comprendeva tre mostre tenutesi al Cassero senese, segno del legame tra il territorio e la presenza del cavallo. Tra le opere in mostra sono presenti i lavori di Giosetta Fioroni, Sergio Vacchi e Nanda Vigo.

Una sezione della mostra ospita le opere della Collezione Ticci, proprio a testimonianza della presenza dell’animale nell’immaginario artistico: i paesaggi, per lo più toscani e maremmani, offrono uno sguardo su opere prodotte dall’Ottocento ad oggi, con un focus sui dipinti di Sergio Nardoni. Un’opera in particolare, “Sosta di cavalli sul lungomare di Trieste di Giovanni Lomi“, funge da raccordo con l’altro avvenimento protagonista della mostra, la realizzazione di Marco Cavallo a Trieste, la cui storia si inserisce nello spazio espositivo tra i dipinti di Giuseppe Cesetti e Renato Natali (tra gli altri).

“Marco Cavallo” è il celebre cavallo azzurro in cartapesta che, nel 1973, guidò il corteo dei malati psichiatrici fuori dal manicomio di Trieste diretto da Franco Basaglia, di cui quest’anno si celebra il centenario della nascita.

Lo psichiatra fu tra i fautori della legge 180/1978, la Legge Basaglia, di cui porta infatti il nome.

La realizzazione dell’opera ha coinvolto i degenti dell’ospedale attraverso attività espressive tenute da artisti. Tra gli autori dell’opera vi fu Vittorio Basaglia, che ha anche realizzato alcune opere in territorio grossetano, come il Monumento al minatore a Ribolla.

La mostra è visitabile, a ingresso gratuito, dal 3 al 6 ottobre negli orari di apertura del museo: il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

In occasione del “Festival del cavallo”, nei giorni di venerdì 4 e sabato 5 ottobre il Polo Culturale le Clarisse resterà aperto fino alle 23. Sono in programma visite guidate giovedì, venerdì e sabato alle 17.30, al costo di 5 euro (è richiesta la prenotazione).

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0564 488066 o e-mail prenotazioni.clarisse@gmail.com.