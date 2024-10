‘Horses’: un tributo a Patti Smith tra musica, poesia e sperimentazione artistica

Grosseto. Sabato 5 ottobre, l’aula magna della biblioteca Chelliana, situata al secondo piano di Palazzo Mensini in via Mazzini 36 a Grosseto, si trasformerà in uno spazio artistico unico.

Dalle 18.30 alle 19.30, il pubblico potrà partecipare a un’installazione performativa che fonde musica, poesia e sperimentazione visiva. Il setting includerà vinili, giradischi, casse, modulatori, cuffie, libri di poesie, una macchina da scrivere, fogli, disegni, tappeti e comode sedute. Gli spettatori saranno liberi di entrare e uscire dallo spazio a loro piacimento, godendo della performance in un’atmosfera di raccoglimento e condivisione.

L’evento prevede una sessione di ascolto di musica da un autentico impianto Hi-Fi dell’epoca, esecuzione dal vivo di canzoni, letture, recitazioni free form e altre sperimentazioni sonore e visive. L’installazione, intitolata ‘Horses‘, è un tributo alla celebre cantautrice americana Patti Smith e prende il nome dal suo iconico album, noto per il suo spirito energetico, originale e punk, che ha lasciato un segno indelebile nella storia del rock e della cultura musicale. L’iniziativa è curata dalla compagnia Teatro nel Bicchiere, con la regia di Alessandra Lazzari e Tanita Spang.

In occasione dell’evento, la biblioteca Chelliana osserverà il consueto orario di apertura mattutina. dalle 8.30 alle 13.45, e un’apertura straordinaria nel pomeriggio dalle 17 alle 20.

“È un grande piacere poter ospitare eventi che promuovono la cultura in tutte le sue forme – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti –. L’iniziativa ‘Horses’, oltre a rendere omaggio a un’icona della musica come Patti Smith, rappresenta una splendida occasione di incontro tra arte, musica e poesia. Siamo orgogliosi che la Chelliana diventi ancora una volta luogo di innovazione culturale, dove tradizione e sperimentazione si fondono per offrire al pubblico un’esperienza artistica straordinaria”.