“EdicolAcustica Meltin’Pub” debutta in tv: prima puntata con la cantautrice Milena Mingotti

Grosseto La cantautrice imolese Milena Mingotti (nella foto di Nunzio Garanti) è la protagonista della prima puntata di “EdicolAcustica Meltin’Pub”, il nuovo format made in Grosseto che debutta in prima tv sabato 28 settembre alle 21.30 su Icaro Tv, emittente dell’Emilia Romagna, e in live streaming, quindi visibile a tutti su pc, tablet e smartphone, sul sito www.icaroplay.it.

Milena Mingotti

La giovane cantautrice ha iniziato a scrivere canzoni e melodie quando aveva 13 anni e non ha più smesso. Nel frattempo si è avvicinata al canto entrando nel coro della sua città e iniziando a studiare canto e pianoforte. Nel 2019 ha cantato al memorial per Claudio Lolli a Bologna insieme ad artisti come Luca Carboni, Marina Rei e lo Stato Sociale, ottenendo un grande riconoscimento come giovanissima interprete del repertorio di Lolli. L’anno successivo è stata tra i finalisti del Premio Pigro dedicato a Ivan Graziani, mentre nel 2022 ha vinto il Premio Bruno Lauzi e il Premio Canzone d’autore Nuovo Imaie. L’anno scorso Mingotti ha pubblicato il suo primo album, “Leggimi la schiena”, con sette inediti e due cover di Lucio Dalla e Claudio Lolli.

Il suo è il talento inedito al centro della prima puntata dal titolo “Il corpo”. Ospiti i Riforma e il giornalista e conduttore tv Carlo Sestini; i contributi video sono di Marco Masoni e Roberto Croci. Conduce Alberto Guazzi, con Cristiano Bocchi e Daniele Sgherri; in collegamento da Milano Marco D’Alò. Fondamentale il contributo della band residente The mindcats, che suona dal vivo tutti i brani della puntata, registrata a marzo nei locali dell’Isle of Skye Pub di Grosseto. Direttrice di produzione Marcella Barbini; regia di Federico Cosci.

La serie è prodotta dalle associazioni Stop e Dintorni e EdicolAcustica Aps grazie al contributo fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e alla collaborazione di Banca Tema, che hanno sostenuto le spese vive di produzione.

Informazioni sulla pagina Facebook EdicolAcustica.